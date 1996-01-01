Покупая учебники на книжных развалах, можно попасться на подделку

Середина августа для многих родителей - время подготовки ребенка к новому учебному году. Особое внимание при этом уделяется учебникам, ведь именно с их помощью наши дети будут грызть гранит науки. Однако мало, кто задумывался, что, по разным данным, каждый десятый учебник на рынке учебной литературы - фальшивый.

По крайней мере, именно такую цифру озвучило не так давно крупнейшее российское издательство образовательной продукции "Просвещение". В подтверждение этому на выходных столичные милиционеры прикрыли подпольную типографию, которая сбывала контрафактные книги во все регионы России.

На вопрос "ЗР", как часто встречаются фальшивые книги в Приморье, заместитель начальника Управления милиции по борьбе с правонарушениями на потребительском рынке и исполнению административного законодательства УВД Приморского края Александр МИХАЕВ сильно удивился самому факту существования такого вида контрафакта. Вместе с тем уверенно заявил: "После того как мы перед последними выборами во Владивостоке перевернули вверх дном все существующие в крае типографии, чтобы выявить производителей фальшивых бюллетеней, могу точно сказать, что учебники там не производили. Поэтому что касается производства, то вряд ли оно у нас есть, да и не выгодно это в местных масштабах. Если что в Приморье и есть, то приходит сюда из центрального региона".

Между тем просто так фальшивке в школу не попасть. Учебники для образовательных учреждений закупаются централизованно Управлением образования администрации Приморского края посредством тендера. Официальным поставщиком учебной литературы для приморских школ уже не первый год является Приморский дом книги, который закупает книжки напрямую у издательств. В этом случае нарваться на подделку крайне маловероятно.

Как утверждают крупные владивостокские книготорговцы, контрафактная продукция к школьникам может попасть только одним способом - через частные закупки учебников у мелких книжных предпринимателей, которые торгуют с лотков и на книжных развалах.

В то же время отличить подделку от оригинала довольно несложно. Фальшивая книга, как правило, имеет плохое качество бумаги, печати и переплета, в результате чего учебник может развалиться по частям. В подделках вообще может отсутствовать целый ряд страниц. Кроме того, шрифт в таких книгах часто нечеткий, картинки - неяркие. Настоящие учебники отличаются мелованной бумагой, качественным переплетом и четким шрифтом. По мнению специалистов, подделки обычно весят больше, чем настоящие издания, иногда лишний вес достигает 250 г. Несколько таких книг - и портфель школьника становится тяжелее на килограмм, если не больше. Качество подделок зачастую не выдерживает требования санитарных норм и по токсичности типографской краски.

Борются с производителями контрафакта не только правоохранительные органы, но и сами издательства. Так, два года назад все то же "Просвещение" объявило награду в $5 тыс. всякому, кто наведет правообладателей на цех книжных пиратов. Как отметил А. Михаев, его Управление также отреагирует на сообщение о подпольной типографии такого рода, замеченной в Приморье. Правда, в этом случае приморские милиционеры не предлагают награду, рассчитывая исключительно на гражданскую сознательность местного населения.