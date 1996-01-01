www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.14 р. 100 JPY: 57.51 р.
EUR: 73.6 р. 10 CNY: 95.63 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Распечатать

Покупая учебники на книжных развалах, можно попасться на подделку

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Середина августа для многих родителей - время подготовки ребенка к новому учебному году. Особое внимание при этом уделяется учебникам, ведь именно с их помощью наши дети будут грызть гранит науки. Однако мало, кто задумывался, что, по разным данным, каждый десятый учебник на рынке учебной литературы - фальшивый.

По крайней мере, именно такую цифру озвучило не так давно крупнейшее российское издательство образовательной продукции "Просвещение". В подтверждение этому на выходных столичные милиционеры прикрыли подпольную типографию, которая сбывала контрафактные книги во все регионы России.

На вопрос "ЗР", как часто встречаются фальшивые книги в Приморье, заместитель начальника Управления милиции по борьбе с правонарушениями на потребительском рынке и исполнению административного законодательства УВД Приморского края Александр МИХАЕВ сильно удивился самому факту существования такого вида контрафакта. Вместе с тем уверенно заявил: "После того как мы перед последними выборами во Владивостоке перевернули вверх дном все существующие в крае типографии, чтобы выявить производителей фальшивых бюллетеней, могу точно сказать, что учебники там не производили. Поэтому что касается производства, то вряд ли оно у нас есть, да и не выгодно это в местных масштабах. Если что в Приморье и есть, то приходит сюда из центрального региона".

Между тем просто так фальшивке в школу не попасть. Учебники для образовательных учреждений закупаются централизованно Управлением образования администрации Приморского края посредством тендера. Официальным поставщиком учебной литературы для приморских школ уже не первый год является Приморский дом книги, который закупает книжки напрямую у издательств. В этом случае нарваться на подделку крайне маловероятно.

Как утверждают крупные владивостокские книготорговцы, контрафактная продукция к школьникам может попасть только одним способом - через частные закупки учебников у мелких книжных предпринимателей, которые торгуют с лотков и на книжных развалах.

В то же время отличить подделку от оригинала довольно несложно. Фальшивая книга, как правило, имеет плохое качество бумаги, печати и переплета, в результате чего учебник может развалиться по частям. В подделках вообще может отсутствовать целый ряд страниц. Кроме того, шрифт в таких книгах часто нечеткий, картинки - неяркие. Настоящие учебники отличаются мелованной бумагой, качественным переплетом и четким шрифтом. По мнению специалистов, подделки обычно весят больше, чем настоящие издания, иногда лишний вес достигает 250 г. Несколько таких книг - и портфель школьника становится тяжелее на килограмм, если не больше. Качество подделок зачастую не выдерживает требования санитарных норм и по токсичности типографской краски.

Борются с производителями контрафакта не только правоохранительные органы, но и сами издательства. Так, два года назад все то же "Просвещение" объявило награду в $5 тыс. всякому, кто наведет правообладателей на цех книжных пиратов. Как отметил А. Михаев, его Управление также отреагирует на сообщение о подпольной типографии такого рода, замеченной в Приморье. Правда, в этом случае приморские милиционеры не предлагают награду, рассчитывая исключительно на гражданскую сознательность местного населения.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru