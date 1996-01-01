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Чудо-дом: fast-building как дом будущего
И в домостроение просочился новый практичный и ускоренный подход.
Нет, речь не идет о популярном каркасном домостроении, о революции в строительных технологиях и других достижениях жилищного строительства. Американский архитектор Адам Колкин (Adam Kalkin) не разменивается на мелочи - он разработал настоящий проект складного дома-из-коробки.
Контейнер небольшого размера за полторы минуты превращается в настоящий мини-коттедж, раскрываясь во все стороны с помощью гидроприводов, управляемых компьютером. В раскладном доме есть все функциональные зоны, необходимые для жизни - спальня, столовая, кухня, ванная, гостиная и библиотека, оборудованные мебелью и бытовыми приборами.
Push Button House - проект не только функциональный, но и экономный. Создатель продает предыдущую модель раскладного дома - Quik House - 160-385 тыс. Гидропроводы и автоматика стоят не так уж дорого, так что вряд ли средний готовый дом Колкина выйдет за пределы этой ценовой категории.
"Эта структура является демонстрацией концепции и самой механики, которые могут быть адаптированы для применения в самых различных обстоятельствах", - говорит создатель раскладного домика.
Разумеется, для постоянного проживания вряд ли кто-то выберет дом-из-коробки. А вот в качестве летнего загородного жилья он подойдет многим "дачникам" - удобный и недорогой дом, который при необходимости можно легко перевезти на другой участок. Также эта модель уже успела заинтересовать коммерческие предприятия, такие, как компания Illy - раскладные домики можно использовать в качестве летних магазинов, демонстрационных палаток и других конструкций, которые не нуждаются в постоянном месте и крепком фундаменте. Колкин разработал ряд вариаций своего детища: от временного жилья для беженцев на случай стихийных бедствий до эксклюзивных загородных домов и экспозиционных площадей или магазинчиков.
К сожалению, пока не известно, планирует ли автор запуск серии Push Button House, хотя, по мнению комментаторов, в отличие от других радикальных проектов домостроения, именно у раскладного коттеджа есть все шансы стать по-настоящему популярным - есть много областей, в которых может пригодиться эта простая и практичная конструкция.
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