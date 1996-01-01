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Государство готово 10 лет софинансировать пенсионные накопления

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

С 1 октября 2008 г. вступает в силу Федеральный закон от 30 апреля 2008 г. № 56-ФЗ "О дополнительных страховых взносах на накопительную часть трудовой пенсии и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений", которым впервые предусмотрен механизм государственного экономического стимулирования граждан, решивших добровольно уплачивать дополнительные взносы на свою будущую пенсию.

В ходе "горячей линии", организованной отделением Пенсионного фонда (ПФ) РФ по Приморскому краю, поступило 300 запросов от приморчан. Это говорит о том, что тема более чем актуальная. Предлагаем ответы на самые злободневные вопросы.

- Сколько денег можно вносить в качестве добровольного взноса и сколько добавит государство?

- Сколько платить, решает сам работник. Закон ограничивает лишь минимальный размер взноса при вхождении в программу: 2000 рублей в год. Застрахованное лицо указывает в заявлении размер ежемесячно уплачиваемой суммы. Государство добавляет в пределах уплаченных застрахованным лицом сумм, но не более 12 тыс. руб. в год. В то же время закон дает возможность и работодателю делать добровольные дополнительные взносы на накопительную часть пенсии его работников без каких-либо ограничений.

- Предусмотрены ли какие-либо льготы пенсионерам и гражданам предпенсионного возраста?

- Законом предусмотрены особые (льготные) условия софинансирования государством пенсионных накоплений гражданам пенсионного возраста. Таким участникам программы государство добавит к каждой внесенной тысяче рублей не одну, а четыре тысячи (но не более 48 тыс. руб.). Правда, при одном условии - человек должен отодвинуть срок оформления и получения трудовой пенсии на все время своего участия в программе добровольного накопления.

- В течение какого срока государство будет поддерживать формирование пенсионных накоплений?

- Государственное софинансирование носит ограниченный по продолжительности характер. Распространяется он на граждан, которые приняли решение о вступлении в правоотношения по добровольному пенсионному страхованию в период с 1 октября 2008 г. по 1 октября 2013 г., и действует в течение 10 лет. Если гражданин принимает такое решение, к примеру, в 2011 г., то государство в течение 10 лет, т.е. до 2021 г., будет участвовать в софинансировании его будущей пенсии.

- Будет ли наследоваться сумма добровольных пенсионных взносов и государственного софинансирования в случае смерти будущего пенсионера?

- Выплата средств пенсионных накоплений будет производиться ПФ РФ в том случае, если смерть застрахованного лица наступила до назначения ему накопительной части трудовой пенсии или до перерасчета этой части пенсии с учетом дополнительных пенсионных накоплений. Эти деньги будут выплачены либо лицам, указанным в заявлении застрахованного лица, либо его родственникам, являющимся правопреемниками в соответствии с действующим законодательством.

- Если гражданин написал заявление о вступлении в добровольные правоотношения, каким образом он может перечислять дополнительные взносы в Пенсионный фонд?

- Участник программы добровольного пенсионного страхования, начиная с января 2009 г., может самостоятельно уплачивать взносы через кредитную организацию либо подать заявление в бухгалтерию своего предприятия, которая будет удерживать из его зарплаты указанную в заявлении сумму и перечислять ее в Пенсионный фонд РФ. Эта сумма может быть определена или в твердой величине, или в процентном соотношении от заработной платы.

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