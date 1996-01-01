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За границей нам помогут

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

В России необходимо создать фонд оперативной помощи российским туристам, попавшим в сложную ситуацию за рубежом, полагают эксперты. В чьем ведении будет этот фонд и на какие деньги он будет создан, еще предстоит решить, но заказ законодатели уже получили.

Сегодня российские туристы за рубежом крайне слабо защищены. Принятый в прошлом году Закон "О финансовых гарантиях" совершенно не защищает их прав. Это наглядно проиллюстрировала ситуация, в которую попали туристы, купившие путевки в Турцию у компании "Детур", заявил на пресс-конференции в ИА "Росбалт" генеральный директор Центра защиты и помощи гражданам России за рубежом и поддержки соотечественников, председатель Клуба защиты прав туриста Дмитрий ДАВЫДЕНКО.

Общее число граждан, пострадавших из-за банкротства одного из крупных туроператоров, достигает 6 тысяч человек.

По закону о финансовых гарантиях пострадавшим положена общая страховая сумма в 10 млн рублей. Если разделить ее на 6 тыс. туристов, получится около $35-40 на человека, подсчитал Давыденко.

Впрочем, представители компании "Росно" - страховщика "Детура" - заверили "Газету.Ru", что на всех поровну сумма компенсаций делиться не будет. Возмещение ущерба получат первые обратившиеся, на которых хватит 10 млн рублей. Напомним, не так давно представители Ростуризма заявили о том, что к этой сумме добавятся также страховые гарантии туроператоров, которые перепродавали путевки обанкротившейся компании.

Однако людям нужна помощь и деньги не столько по возвращении домой, сколько за границей, где в сложной ситуации они оказываются абсолютно беззащитны, заявил на пресс-конференции сопредседатель Клуба защиты туристов Роман БОБЫЛЕВ, поэтому необходимо создать механизм оперативной помощи туристам.

"Создать стабилизационный фонд для туристов нужно на государственном уровне. Это поможет существенно организовать туристический рынок", - полагает Давыденко. По его мнению, подобный стабилизационный фонд должен находиться в ведении общественных организаций, а не операторов или страховых компаний.

Во всем мире пользуются услугами страховых компаний, а фонд просто создаст простор для мошенничества, - возразил заместитель генерального директора по развитию компании "ГУТА-страхование" Павел БАШНИН.

Но независимые эксперты настаивают на том, что в некоторых случаях и на страховщиков полагаться не приходится. Пример тому - случай с туристом из Екатеринбурга Виктором Листочкиным, впавшим в кому на турецком курорте. Ему выставили счет на сумму $25 тыс. за лечение и 26 тыс. евро за доставку на родину. При этом страховая компания согласилась возместить только $15 тыс. По мнению Романа Бобылева, страховщик в этой ситуации сработал плохо, не проконсультировал жену Листочкина, в результате она подписала документы на турецком языке о том, что обязуется выплатить всю сумму за лечение мужа. Если бы не вмешательство Общественной палаты, ситуация закончилась бы весьма печально, и этот случай не единичный, заявил Бобылев.

Впрочем, как бы ни дискутировали страховщики и представители Клуба защиты прав туриста, вопрос о том, будет ли организован фонд, на чьи деньги и в чьем ведении он будет находиться, предстоит решить законодателям.

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