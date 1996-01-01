ЕГЭ по математике могут отменить

Рособрнадзор рассматривает вопрос об отмене обязательного экзамена по математике для 11-классников, в чьих классах этот предмет не является профильным.

Об этом сообщил на открытии образовательного форума в Ульяновске 19 августа министр образования и науки РФ Андрей ФУРСЕНКО. Как пишет газета "Новые известия", в 2008 году почти четверть выпускников российских школ сдали ЕГЭ по математике на двойку. По словам г-на Фурсенко, сейчас рассматриваются несколько вариантов решения проблемы низких оценок по математике.

Первый из них - сделать экзамен по этому предмету обязательным только после 9-го класса, а после 11-го ввести сдачу этого предмета "с учетом профильности школ". Второй вариант, который обсуждается экспертным сообществом, - это выдача аттестатов с неудовлетворительной отметкой по какому-либо из предметов.