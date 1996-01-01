Из Владивостока паромом в Корею и Японию

Новая морская линия сообщения из Владивостока может быть открыта в феврале 2009 года из Владивостока в Корею и Японию. Об этом шла речь на встрече депутатов Законодательного собрания Приморского края с коллегами из японской префектуры Тоттори. Открытие линии паромного сообщения между Владивостоком, Донгхе (Ю. Корея) и Сакаиминато (Япония), считают японцы, станет "хорошей альтернативой авиасообщениям с Россией и при соответствующей цене билетов паромное сообщение с Японией будет способствовать увеличению туристического потока между нашими странами". Предполагается, что паром сможет перевозить контейнерные грузы и пассажиров.