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Хроника грузино-осетинского противостояния

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Противостояние между Тбилиси и Цхинвали своими корнями уходит в далекое прошлое. Зачатки конфликта проявились еще в 20-х годах XX века, после того, как Южная Осетия волевым путем была передана в состав Грузии.

В апреле 1922 г. декретом ВЦИК и Совета Народных Комиссаров Грузинской ССР по национально-государственному размежеванию Закавказья была создана Юго-Осетинская автономная область. Однако, как отмечают историки, автономия Южной Осетии носила во многом номинальный характер. Грузинское руководство проводило в ней ассимиляторскую политику - осетин вынуждали в документах изменять свою национальную принадлежность, осетинские географические названия заменялись грузинскими.

В 1939 г. осетинская письменность, основывавшаяся на латинском алфавите, была переведена на грузинский алфавит, в осетинских школах введено преподавание на грузинском языке. В то же время осетинская письменность в Северной Осетии была переведена на кириллицу. В результате единая осетинская нация была искусственно разделена на две части - "южные осетины" и "северные осетины".

В 1990 г. Грузия официально отказалась от признания основных юридических норм, касающихся ее статуса в составе СССР, то есть принятых после 1921 г., Южная Осетия, в свою очередь, воспользовалась ситуацией и объявила о суверенитете, аргументируя свою позицию тем, что до 1922 г. ее территория не входила в состав Грузии. Такое положение не устраивало Грузию, к власти в которой в том же году пришли представители националистических партий.

Ситуация значительно ухудшилась после проведения 9 декабря 1990 г. выборов в Совет народных депутатов Южной Осетии, решение об организации которого было принято не в Тбилиси, а в Цхинвали. На следующий день, 10 декабря, Грузия приняла ответные шаги: Верховный совет республики упразднил Юго-Осетинскую автономную область, включив ее территорию в состав Грузии на общих основаниях. 11 декабря 1990 г. на одной из центральных улиц города Цхинвали произошли столкновения, в которых погибли три человека и двое получили ранения. Руководство Грузии ввело в Цхинвали подразделения милиции и национальной гвардии. Начались беспорядки, итогом которых стало вытеснение грузинских войск из южноосетинской столицы.

29 января 1991 г. председатель Верховного совета Южной Осетии Торез КУЛУМБЕГОВ был приглашен на переговоры с грузинским руководством в Тбилиси и по прибытии в столицу Грузии... был препровожден в тюрьму. 1 февраля 1991 г. Союз независимых энергетиков Грузии отключил энергоснабжение Южной Осетии. 23 марта состоялось совместное собрание депутатов советов Южной Осетии всех уровней, на котором был сделан поворот в сторону возврата к статусу автономной области.

26 мая 1991 г. в Грузии прошли президентские выборы, главой государства был избран председатель Верховного совета Грузии Звиад Гамсахурдиа. И кровопролитие в зоне конфликта усиливалось. К 8 июня 1991 года число сожженных осетинских сел достигло 70. Число жертв конфликта с 6.01.91. по 1.09.91 достигло 209 человек, 460 мирных жителей были ранены, еще 150 пропали без вести. Огромные жертвы были и со стороны граждан Грузии, проживавших в зоне конфликта и ставших объектом для мести. Многим грузинам пришлось покинуть свои дома и бежать на территорию Грузии.

1 сентября 1991 г. Совет народных депутатов Южной Осетии отменил прежние решения как юридически неправомочные и не приведшие к стабилизации и восстановил статус республики, получившей новое название - Республика Южная Осетия.

19 января 1992 г. в Южной Осетии прошел референдум о независимости республики. Свыше 98% от принявших участие в голосовании высказались за независимость. В феврале 1992 года грузинская артиллерия и бронетехника, расположенная вокруг Цхинвали, начали интенсивные обстрелы жилых кварталов югоосетинской столицы. В результате погибли сотни мирных жителей. 8 марта 1992 г. в качестве председателя Госсовета в Грузию вернулся Эдуард ШЕВАРДНАДЗЕ. При этом блокада и ночные обстрелы осетинских населенных пунктов Южной Осетии только ужесточились. 20 мая 1992 г. близ осетинского селения Зар грузинские боевики расстреляли в упор колонну женщин, стариков и детей из числа мирных жителей, направлявшуюся по объездной дороге Цхинвал - Дзау в Северную Осетию. На месте убиты 36 человек.

29 мая 1992 г. Верховный Совет Республики Южная Осетия принял Акт о государственной независимости, а 24 июня 1992 г. в Сочи подписано четырехстороннее российско-грузинско-осетинское (Северная и Южная Осетия) Соглашение о принципах урегулирования грузино-осетинского конфликта. 14 июля 1992 г. в Южную Осетию вошли смешанные российско-грузинско-осетинские миротворческие силы, после чего завершился период открытого военного противостояния.

2 ноября 1993 г. очередная сессия Верховного Совета приняла Конституцию Республики Южная Осетия. 10 ноября 1996 г. в Южной Осетии прошли первые всенародные выборы президента. А 8 апреля 2000 г. путем референдума была принята новая Конституция РЮО. Южная Осетия стала президентской республикой. 16 ноября 2006 г. прошли выборы президента и референдум о независимости РЮО. Большинством голосов на должность президента вновь избрали Эдуарда КОКОЙТЫ. Также большинство голосовавших на референдуме подтвердили курс на независимость, впервые определенный народом на всенародном референдуме 1992 г.

В настоящее время политический статус Южной Осетии остается неопределенным. Самопровозглашенная республика не признана мировым сообществом, а официальный Тбилиси считает Южную Осетию Цхинвальским регионом Грузии, но фактически не контролирует его.

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