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Финансирование армии будет существенно увеличено
Финансирование российской армии после анализа военной кампании в Южной Осетии и Грузии будет существенно увеличено. Как сообщают "Ведомости", Минфин России отложил представление правительству финансового плана до 2023 г. в связи с новыми запросами министерств, в первую очередь силовых, на дополнительные ассигнования.
По словам сотрудника Минобороны, прежние дополнительные запросы военных были сформированы еще без учета результатов военных действий в Южной Осетии и теперь могут быть скорректированы. Военные нуждаются в закупке новой экипировки для солдат, которая у грузинской армии была значительно лучше. Также российскую технику планируют оснастить приборами ночного видения, тактическими средствами связи и средствами разведки, включая беспилотные аппараты.
Замначальника Генштаба Анатолий НОГОВИЦЫН на брифинге признал потери ВВС России в четыре самолета серьезными и заявил, что обученная с помощью украинских специалистов грузинская ПВО стала существенной угрозой для российских самолетов, поскольку украинцам отлично известна сохранившаяся со времен СССР российская техника. Ноговицын также признал трудности в ведении воздушной разведки из-за задымления местности и низкую эффективность российских средств радиоэлектронной борьбы, оставшихся неизменными с советских времен. По его словам, из всего этого военными будут сделаны выводы.
По оценкам члена Общественного совета при Минобороны России Игоря КОРОТЧЕНКО, первоочередные меры по оснащению войск на Кавказе обойдутся не менее чем в 50 млрд руб.
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