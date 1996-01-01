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"ЗР" продолжает дискуссию о перспективах Дальневосточного федерального университета
Затруднительной представляется перестройка объектов, возводящихся к форуму АТЭС, под нужды федерального университета. Но, наверное, возможна. Набор объектов и структуру институтов, что планируются под крышей ДФУ, до общественности довели ректор ДВГУ Владимир КУРИЛОВ и президент ДВО РАН Валентин СЕРГИЕНКО в июле. Но что собой будет представлять университет как учреждение, как он будет формироваться - тайна за семью печатями.
Опасаемся, что и для самих организаторов. Разрозненная информация о концепции будущего национального университета на Дальнем Востоке пока не дает представления ни о реформе системы высшего образования в регионе, ни о судьбе вузов, которые подпадут под эту реформу.
За комментариями ДДГ "ЗР" обратился к генеральному директору ЗАО "Морская инженерная компания" Юрию РЫБАЛКИНУ, который более 30 лет связан с вузовской наукой.
- Юрий Георгиевич, ровно год назад, в августе, на страницах нашей газеты была предпринята попытка обсудить перспективы Дальневосточного федерального университета. Ваша точка зрения была однозначной. Убавилось ли скептицизма год спустя?
- Скептицизм ушел. Остались одни подозрения: что это - обычная афера или авантюризм? Если я не ошибаюсь, окончательная идея разместить ФГУ на острове Русском в объектах, сооружающихся для проведения форума АТЭС, возникла после заявления председателя Счетной палаты Сергея СТЕПАШИНА о несостоятельности планов строительства - начиная от сроков сдачи и заканчивая целесообразностью стройки грандиозных масштабов. Хотя каждому в Приморье было понятно, какая судьба ждет небоскребы, отели и торжественные залы после форума. В Приморье купаться можно с июля по сентябрь. Остальное время гости отелей смогли бы разве что на подледный лов корюшки ходить. Как-то незаметно исчезла из пресс-релизов мысль о создании игорной зоны в Приморском крае, зато всплыла благодатная идея федерального университета. Идея активно эксплуатируется сейчас политиками. Вузовская и академическая науки по-прежнему молчат.
- Значит, нечего сказать. Согласны ученые, общественность, власть?
- Позвольте! Вузовскую общественность мало кто и спрашивал. Хотя могли бы спросить. И в первую очередь возник бы вопрос:
Кого учить?
- Путем несложных арифметических действий мы выясняем, что, скажем, через десять лет во всем Дальневосточном федеральном округе будет не более 40-45 тысяч выпускников школ в год. А ДФУ планирует обучать одновременно до 50 тысяч абитуриентов ежегодно. А будут ли способны родители сахалинских, камчатских, амурских, магаданских выпускников финансировать учебу своих детей во Владивостоке?
Из европейской части страны абитуриенты на Дальний Восток не поедут. Из стран АТР - тем более. Иностранных студентов у нас могут привлекать только филология и, быть может, история. А это десятки, в лучшем случае, сотня иностранных студентов.
Ведь надо посмотреть правде в глаза: нашим дипломам о высшем образовании в мире высказано недоверие. На каждом заборе даже во Владивостоке есть предложения - стать кандидатом, доктором наук, контактный телефон, сроки, гонорар. Грустно. Ведь наука - долгий и кропотливый труд, научная школа, учителя и ученики. У нас же - беззастенчивый бизнес. Так что никаких иллюзий насчет потока иностранных студентов в федеральный университет нет и быть не может. И учить будет некого.
И кому учить?
- Абсолютно справедливо. Посмотрите на сегодняшний профессорско-преподавательский состав приморских вузов. Это люди накануне или после 60 лет. Доктора наук и крепкая профессура - вообще под 70. У молодежи нет мотивации идти в аспирантуру или на кафедру. Аспиранту гарантированы от силы 3 тысячи рублей в месяц. Став кандидатом наук, он получит 10-12 тысяч рублей. А его менее талантливый однокурсник, устроившийся в "реальный сектор экономики", будет перед ним хвалиться зарплатой в $3- 5 тысяч. Недавно в вашей газете об этой проблеме говорил ректор Морского государственного университета Сергей ОГАЙ. Но если отраслевой вуз сможет решить проблему с помощью заинтересованных судоходных компаний и портов, то федеральному университету рассчитывать на кого? На государство? Так оно уже само видит, что сегодняшние флагманы вузовской науки, при всех их заслугах, уже устарели для современной науки и образования.
Чему учить?
- Начнем с того, есть ли у нас четкое представление о том, какие специальности потребуются краю и региону через 5-7 лет. У нас нет такой программы. Пусть бы было определено хотя бы десять основных специальностей, необходимых Дальневосточному региону на ближайшие 10 лет. Но промышленность в застое. А студентам и их родителям сегодня дурят мозги - получайте модную специальность. Отсюда у нас тысячи юристов, международников, специалистов по PR-технологиям, офис-менеджеров и экономистов широкого профиля. Тучей пошли теперь еще и психологи, социологи и другие специалисты, чье будущее также туманно.
Или другой пример. Объявить "я готовлю газовиков" просто. Но до выхода полноценных специалистов должно пройти 10-15 лет. Ведь сначала надо создать научно-учебную школу. Как это существует в ДВГТУ по специальностям: кораблестроение, электротехника и радиотехника, строительство, горное дело, геология. Или в Морском университете - обучение базовым специальностям судоводителей, судовых механиков, портовиков-эксплуатационников.
Если в ФГУ будут учить всему тому, чему уже учили в прежних вузах, - тогда зачем городить огород? Если планируется что-то принципиально новое - расскажите, на какой научной базе это будет происходить.
- А как, по-вашему, будет происходить организационное слияние вузов под эгидой Федерального университета?
- Если будет принято волевое решение о физическом слиянии вузов, то за бортом жизни окажутся тысячи людей. Да и научная база существующих вузов Приморья не способна к слиянию в единую. И, наконец, менталитет профессорско-преподавательского состава классического университета и отраслевого вуза - как земля и небо. Простым механическим суммированием новый вуз не создашь. Зато разрушить основы высшего образования в крае и в регионе можно легко и надолго.
Поэтому я и считаю всю эту затею авантюрой. В лучшем случае. В худшем - это афера, в которой участвует группа заинтересованных лиц, преследующих свои частные, меркантильные интересы. Ибо, как известно, в мутной воде хорошо рыбка ловится. А государственными интересами здесь и не пахнет.
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