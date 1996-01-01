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Проблема размещения судов во Владивостоке - одна из самых острых
Обеспечение судов надлежащими помещениями в Приморском крае остается наиболее острой проблемой. Из 48 помещений только 3 отвечают действующим нормативам. Такие данные озвучены на совещании "О состоянии дел по размещению судов Приморского края", которое состоялось в аппарате главного федерального инспектора по Приморскому краю Сергея ЛЕЛЮХИНА.
Поводом для встречи стало обращение председателя Фрунзенского районного суда в адрес главного федерального инспектора с просьбой взять на контроль решение проблемы по размещению представителей судебной власти. В настоящее время фрунзенцы делят свои метры с налоговой инспекцией.
Ситуация, которая сложилась в данном учреждении, не выдерживает никакой критики. "У нас полное несоответствие помещений тем требованиям, которые необходимы для осуществления нашей деятельности, - говорит заместитель председателя Фрунзенского суда Дмитрий ПАРХОМЕНКО. - На площади в 8 квадратов находятся 4 человека. Нет нормального зала для заседаний - его размеры 18 кв. м, а там проходят слушания дел, где требуется присутствие до нескольких десятков человек". "В производстве Фрунзенского суда имеются дела, где требуется вызов для допросов более 100 свидетелей или потерпевших", - приводит пример Пархоменко.
Проблема размещения судов в городе одна из острых. В подобной же ситуации находятся и суды Первореченского района, где здание признано аварийным, и Первомайского, и Ленинского. Последнему приходится делить свои квадраты с прокуратурой района.
Сегодня из 48 помещений судов только 3 отвечают действующим нормативам. А между тем отсутствие нормального рабочего места и, как следствие, невозможность организовать оперативно работу приводит к увеличению сроков рассмотрения судебных дел.
В Приморье почти в трети общего количества судов нет дополнительных совещательных комнат, помещений для содержания подсудимых и расположения конвойных подразделений, судебных распорядителей, комнат для прокуроров и адвокатов, свидетелей.
И в управлении судебного департамента Приморского края, и в Территориальном управлении "Росимущества" об этих бедах знают. Но помочь ничем не могут. По словам и.о. руководителя "Росимущества" по Приморскому краю Анны КУРКИНОЙ, свободных помещений в наличии нет. "Такая же проблема сегодня и у налоговой, и у прокуратуры, - говорит Анна Куркина. - Выход один - строить новые здания".
Представитель администрации города Леонид КОКОВКИН идею строительства новых зданий поддержал. Он также заверил, что администрация города будет содействовать в выделении земельных участков под такое строительство.
Сергей Лелюхин, подводя итоги встречи, подчеркнул, что о ситуации незамедлительно доложит полпреду Олегу САФОНОВУ. "Я готов провести дополнительные встречи и контролировать процесс, - сказал он, ведь ясно, что это проблема не одного дня, а значит, к ней необходимо подходить конструктивно. Очень важно расставить приоритеты. Проблему с выделением нужного количества площадей для судей можно решить в течение нескольких лет", - отметил С.Лелюхин.
Главный федеральный инспектор также дал указания управлению судебного департамента в срок до 1 сентября 2008 г. определить точные потребности в дополнительных помещениях для размещения судов края с учетом помещений для мировых судей; направить в адрес Минюста, судебного департамента при Верховном суде РФ обоснованные предложения о необходимости строительства новых зданий для судов. К этой же дате будет предоставлена информация Территориального управления "Росимущества" о распределении объектов федеральной собственности на территории Приморья.
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