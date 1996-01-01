У детей-сирот появился шанс на жилье

Во Владивостоке пять детей-сирот получили первые квартиры. Произошло это благодаря искам прокурора.

Всего во Владивостоке на учете на внеочередное обеспечение жилой площадью стоят около 700 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые имеют право на дополнительные гарантии по социальной защите. Наиболее действенной мерой по восстановлению прав несовершеннолетних является обращение прокурора в суд с исковыми заявлениями к Администрации Приморского края о возложении обязанности предоставить жилое помещение в соответствии со ст. 57 Жилищного кодекса РФ и Федеральным законом "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей". Прокуратурой города Владивостока предъявлено в суд 25 таких исковых заявлений, в том числе семь исков - в 2008 году. Все иски прокурора города о предоставлении детям жилья удовлетворяются судом.