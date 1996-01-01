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Студенты со всей России приедут строить

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

В строительстве объектов саммита АТЭС должны принять самое активное участие лучшие студенческие строительные отряды России - такое решение было принято на встрече главы Владивостока Игоря ПУШКАРЕВА с правлением Молодежного общероссийского общественного движения "Российские студенческие отряды".

Обсудить вопросы такого взаимодействия во Владивосток прибыли руководители окружных штабов студенческих отрядов России - Сибирского, Северо-Западного, Южного, Центрального федеральных округов, республики Марий-Эл, руководители Приморского краевого студенческого отряда и другие.

"Владивосток вступает в период активного строительства, который сравним с 60-ми годами прошлого века, когда руководством Советского Союза было принято решение о строительстве Большого Владивостока, - сказал на встрече Игорь Пушкарев. - Сейчас масштаб планов еще более значителен. Конечно, нам не обойтись без зарубежных технологий в строительстве, но большую часть строительных работ будут выполнять отечественные компании и российские специалисты. Есть работа и для молодежи. Сочи и Владивосток, можно сказать, становятся всероссийскими молодежными стройками. Думаю, принципиальное решение о привлечении студенческих строительных отрядов принято, и город будет помогать решать вам вопросы временного проживания, питания, обустройства".

Свою позицию по этому вопросу высказал председатель правления Молодежного общероссийского общественного движения "Российские студенческие отряды" Алексей РЯБЦЕВИЧ: "В Сочи на объектах Олимпиады уже работают наши стройотряды. Лучшие студенческие коллективы, сплоченные, прошедшие строгий отбор по конкурсу, имеющие профессиональную подготовку, опыт на других стройках, могли бы также выйти на объекты Приморского края. В Сочи вопросы временного жилья решены: военные палатки, полевые кухни. Думаю, на острове Русском можно применить подобный опыт. Через Приморский край за несколько лет пройдет поток молодежи со всей страны - и кто-то обязательно влюбится в эти края, найдет свою половинку - и останется здесь навсегда. Так что кроме строительных это еще и вклад в решение демографических проблем".

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