Дошкольника в надёжные руки

Все родители хотят, чтобы за ребенком был не только полноценный уход, но и чтобы у него была возможность развиваться творчески. А как быть, если на занятия с детьми катастрофически не хватает времени?

Давно не секрет, что в государственных детских садах найти свободное место практически невозможно. Об этом родителям приходится заботиться заранее - сразу после рождения ребёнка. И есть примеры, когда своей очереди удавалось дождаться, когда ребёнку исполнялось уже пять лет. Многие детсады давно были отданы под офисы или проданы частным организациям. А улучшение демографической обстановки в стране пока не повлекло за собой строительство новых. Некоторые родители даже устраиваются работать в детский сад, ведь их сотрудники имеют возможность устроить ребёнка без очереди. Но не всем хочется работать за скромную государственную зарплату, тем более, когда карьера идёт в гору.

Приходится доверять детей няне, что в целом дешевле, чем отправлять ребёнка в частный детский сад. В основном подбором нянь занимаются посреднические компании - там вам предложат на выбор несколько соискательниц, среди которых вы, может быть, найдете подходящий вариант. В среднем эта услуга стоит 70-80 рублей в час, но точнее об оплате и других нюансах можно договориться уже с самой няней. Среди них можно найти и человека с педагогическим образованием, если есть желание обучать ребёнка чтению или письму, а также выбрать вариант - или няня приходит к вам на дом, или вы привозите ребёнка к ней, но в таком случае приходится продумывать вариант питания.

Но как бы хороша и компетентна ни была няня, важно научить ребёнка жить в социуме. Ведь, как правило, те дети, что посещали детский сад, лучше адаптируются к школьной жизни. Им легче находить общий язык со сверстниками, уживаться в коллективе. Тем более что адаптация будет проходить легче для ребёнка, если он всегда сможет обратиться за советом к умному и чуткому педагогу. И здесь вариантом может стать частный детский сад, что однако удовольствие не из дешевых. В среднем оплата в таких учреждениях варьируется от восьми до пятнадцати тысяч рублей в месяц. На их базе также, как правило, существуют младшие классы или частная школа, где ребёнок может продолжить обучение до 11 класса включительно. Только стоит учитывать, что такой организации необходимо иметь государственную лицензию.

Ну а желающим отправить своего ребёнка в заведение, чей профессионализм проверен временем, можно рассмотреть вариант детского сада на базе вуза, например ДВГУ.

В большинстве частных садов, например таких как "Алиса", "Открытый мир", для каждого ребёнка разрабатывается индивидуальная программа обучения. Родитель заполняет анкету, в которой описывает, какими навыками уже владеет ребёнок и какие из них хотелось бы развивать. Также на каждого ребёнка заводится дневник, в котором последовательно отмечаются все его достижения. Здесь имеются логопед, детский психолог, музыкальный работник, преподаватели иностранных языков, для желающих - занятия в бассейне.

В группах частных детских садов, как правило, 10-15 детей и на каждую группу по два воспитателя, следовательно, за каждым ребёнком смотрят более внимательно. А тем родителям, у которых нет возможности привозить детей, предлагается доставка на транспорте детского учреждения, с учётом того, что многие из детсадов находятся в пригородной зоне.

Стоит только учесть, что, несмотря на то что это частные и платные заведения, свободных мест в них тоже довольно часто не хватает. Поэтому записываться в них также лучше предварительно - за несколько месяцев, ведь о развитии своих детей лучше позаботиться заранее.