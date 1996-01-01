В Приморском крае вводится карантин

На территории Приморского края с 19 августа вводится карантин, связанный с небывалым распространением опасного карантинного сорняка амброзии полыннолистной.

Как сообщил РИА PrimaMedia помощник руководителя по связям с прессой Россельхознадзора Виталий САЛЕНКО, карантин вводится на всей территории края, за исключением Тернейского района, городских округов Большого Камня, Фокино и Дальнегорска.

Помимо мероприятий по локализации и ликвидации очагов карантинного организма, запрещается ввоз подкарантинной продукции без согласования с Управлением Россельхознадзора, использование зараженных земельных участков для выращивания семенного материала, вывоз семян, зерна, технических культур и продуктов их переработки, почвы, перегноя, щебня за пределы Приморья без карантинных и фитосанитарных сертификатов Россельхознадзора.

Как сообщили в отделе карантина растений Управления Россельхознадзора по Приморскому краю, сорняк амброзия полыннолистная произрастает только на территориях Приморья и Краснодарского края. В настоящее время он получил широкое распространение во всех районах Приморья, что сказывается на резком снижении, а то и гибели урожая. Главная опасность амбросии - в заболевании людей амброзийным поллинозом, вызываемым пыльцой амброзии: у людей теряется работоспособность, опухают слизистые оболочки верхних дыхательных путей и глаз, появляются насморк и слезотечение, развивается астма. В США, откуда к нам попал этот сорняк, это заболевание проявляется у 4 % населения, а это почти 10 миллионов человек.