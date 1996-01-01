Во Владивостоке началась акция "Помоги собраться в школу"

Как сообщила пресс-служба города, на учете в управлении по исполнению программ по поддержке населения администрации Владивостока состоит 2 500 семей (в них 3 750 детей), имеющих доход ниже прожиточного минимума. Им и призвана помочь традиционная в Приморье акция "Помоги собраться в школу".

На средства муниципальной целевой программы "Поддержка семей с несовершеннолетними детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации" уже закуплено 350 ранцев (420 тыс. рублей), 25 тысяч тетрадей (149 тыс. рублей), 1000 кроссовок (430 тыс. рублей). В акции также принимают участие коммерческие структуры. Три организации взяли шефство над семьями и оказывают индивидуальную помощь, остальные перечислили около 500 тысяч рублей, на которые также куплено все необходимое для школьников.