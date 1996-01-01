В Ливадийском озере живут угри-мутанты, убеждены местные жители

Поселок Ливадия, что в сорока километрах от Находки, издавна славится на весь Дальний Восток своими многокилометровыми пляжами и относительно чистым морем. Местная туристическая достопримечательность - пресноводное озеро Ливадийское, соединенное с заливом Петра Великого мелководной перемычкой длиной не более сотни метров. С недавних пор у него появился шанс стать и местом паломничества приверженцев всего таинственного и загадочного.

Сфотографировать не удалось

…В начале мая этого года иерей Владимир СЕРЕБРЯННИКОВ, настоятель храма святого равноапостольного князя Владимира, расположенного в поселке Ливадия, проезжая по дороге вдоль Ливадийского озера, увидел какое-то животное, резвящееся в водоеме. В том, что это было живое существо, священник уверен на 100 процентов. По его словам, это ЧТО-ТО довольно резво передвигалось, иногда выпрыгивая из воды, иногда исчезая в глубине на несколько секунд, при этом громко фыркало.

- Я ехал на утреннюю службу. Дорога была пустынна и пляж тоже, весна в наших краях не для туристов: холодно и сыро. Поэтому мне не ведомо, видел ли кто-нибудь еще это диво. Над озером плыла дымка, но не очень плотная. Темный предмет на воде я заприметил издалека, как только поднялся на пригорок возле "Радуги" (База отдыха. - Прим.авт.) и еще тогда подумал: наверное, это рыбак на "резинке". Только лодка мне показалась слишком маленькой и узкой даже для одного человека. А когда подъехал поближе, то увидел, что я ошибался, - рассказал "ЗР" святой отец.

Иерей Серебрянников наблюдал за неизвестным животным почти две минуты с расстояния около пятисот метров. Говорит, что видел только длинную черную спину и слышал шум, будто отфыркивалась лошадь во время купания, но головы, лап и хвоста существа не видел. А потом "животное погрузилось и больше не появлялось".

Аналогичную картину в конце июля 2008 года видели и отдыхающие, обосновавшиеся на центральном Ливадийском пляже и на берегу Ливадийского озера.

Как рассказал "ЗР" Сергей Сергеевич ПАХИЛО, приехавший погостить в Приморье из Республики Саха-Якутия, в то утро, дело было около пяти часов, он и еще трое отпускников из разных регионов Дальнего Востока, "зарядились на утреней зорьке потаскать с берега карасиков на червя". Не ради добычи, а ради спортивного интереса. Благо рыбы в озере предостаточно, и не только костлявые караси, попадаются щучки, змееголовы, пеленгасы.

- Мы как только на берег вышли, так сразу ЕГО и увидели. Светает летом рано, озеро просматривается до другого берега. Я не могу сказать точно, была ли это большая рыба или животное, но то, что какая-то тварь плескалась в сотне метров от берега, это точно. Я еще мужикам сказал: смотрите, говорю, вроде бы нерпа! И никто не удивился, что в озере живет морское животное. Между заливом и озером хоть и неглубокий канал, но во время прилива для перемещения даже крупного живого существа вполне сгодится, - вспоминал Сергей Пахило.

К сожалению, "ЗР" не известно, запечатлел ли кто-нибудь из отдыхающих загадочное существо на фото- или видеокамеру.

На ноге следы зубов

Впервые о таинственном обитателе Ливадийского озера заговорили в 2002 году, когда у одного из местных жителей Леонида Р. пропала собака. Соседи сказали, что в стороне Лебяжки (так аборигены называют Ливадийское озеро) слышали жуткий собачий визг. Верного пса, точнее, то, что от него осталось, Р. нашел в метре от воды: на песке лежала окровавленная голова собаки. Рядом валялся кожаный ошейник.

Пенсионер решил, что его четвероногого друга съели бомжи. И даже написал заявление в милицию с просьбой найти и строго наказать негодяев. Участковый хоть и отнесся скептически к его рассказу, тем не менее место происшествия осмотрел в этот же день. По словам очевидца, присутствовавшего на осмотре, на влажном песке около головы пса "четко была видна "колея" в виде вытянутого овала" шириной 15 сантиметров и глубиной до 5 сантиметров. Концы петли уходили в озеро, будто бы кто-то выехал из водоема на огромном одноколесном велосипеде и, сделав "полукруг почета", в водоем же и вернулся.

Любителя собачатины тогда не нашли, а Р., по слухам, забрал заявление, дабы не портить показатели местному отделению милиции.

Со временем эта история была бы забыта, если бы на озере не пропало еще несколько собак. Причем, большинство Шариков, Рексов и Барсиков сгинули во время купания прямо на глазах своих хозяев. Как подметила хозяйка одного несчастного ротвейлера, "Макс пошел ко дну, даже не пискнув".

После этих ЧП кто-то из местных старожилов припомнил байки аборигенов-корейцев про большую рыбу, которая якобы жила в озере и иногда выходила на сушу. Лет пять назад об этом "чудовище" даже была заметка в одной приморской газете, но тогда публикация прошла незамеченной.

Между тем "ЗР" известна фамилия жителя поселка Южно-Морской, ныне здравствующего, лет восемь назад едва не утонувшего в Ливадийском озере. По словам 35-летнего мужчины, его "схватила за ногу какая-то зараза", когда он пытался переплыть водоем. Боль была адской, бедолага даже закричал, и, если бы не парни, проплывавшие на лодке, кормить бы ему сейчас червей на дне озера. А может, кого еще. У мужчины на левой ноге чуть выше щиколотки до сих видны следы чьих-то зубов.