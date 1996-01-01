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Потребительский терроризм нарастает
Отдел по защите прав потребителей совсем недавно был возвращен к жизни в структуре управления торговли, общественного питания и бытового обслуживания администрации Владивостока. За первые два месяца работы отдела 130 тыс. руб. были возвращены покупателям.
Однако грамотными и подкованными в области законов и правовых актов сейчас стали не только фирмы-производители и продавцы, но и потребители. Причем вторые иногда злоупотребляют своими знаниями, недобросовестно используя нормативные акты в свою пользу. Хотя, по мнению руководителя отдела по защите прав потребителей Ирины САВЧЕНКО, о потребительском терроризме во Владивостоке говорить пока рано. Все встречающиеся примеры подобного злоупотребления знаниями являются мелкими с юридической точки зрения и даже не доходят до суда.
"Совсем недавно у нас был интересный случай, - рассказывает Ирина Савченко. - Как вы, наверное, замечали, некоторые вещи имеют этикетки только на булавочках. Таким образом, одна женщина булавочку отколола, поносила, а затем обратно булавочку приколола, приносит и говорит, что, мол, кофточка ей не подходит, по размеру, цвету или еще по каким причинам, и требует вернуть деньги. Ей отказали, так как явно видно было, что изделие было в носке. Однако, по моему мнению, вина продавца здесь тоже есть - он заранее должен был позаботиться о том, чтобы ярлыки прикреплять должным образом, чтобы было видно: использовали товар или нет".
Когда начинается схватка потребитель-продавец, последние должны заранее побеспокоиться о защите своего товара. Превентивные меры, предпринимаемые продавцами, в первую очередь должны заключаться в предоставлении максимальной информации покупателю о правилах пользования изделием. Если эти правила грамотно отражены и потребитель ознакомлен и согласен с такими условиями пользования, то он уже не имеет права обвинять фирму в повреждениях, возникших в связи с несоблюдением инструкции.
"То же самое касается обуви. Есть обувь повседневная, а есть та, которую не рекомендуют носить каждый день, так называемая модельная, - продолжает Ирина Савченко. - Так вот, если продавец под роспись в товарном чеке покупателю не дает информацию, как за ней ухаживать, можно ли носить в дождь, у потребителя возникает простор для предъявления претензий по каким угодно параметрам. Этим и могут воспользоваться недобросовестные покупатели".
И все же крылатое выражение "клиент всегда прав" уже не так актуально. И дело здесь не только в потребительском терроризме. Порой потребитель и сам не понимает свою неправоту.
"Бывает так, - делится опытом Ирина Владимировна, - что к нам приходит потребитель с проблемой, в которой, как мы видим, с точки зрения закона он не прав. По мнению таких людей получается, что мы должны защищать потребителя, независимо от того, прав он или нет. Но это не так. Мы разъясняем закон. Вообще информации относительно разных групп товаров очень много, поэтому запомнить всю невозможно, для этого и существует наш отдел".
Также отдел по защите прав потребителей готов защищать и предпринимателей. Представители предприятий всех форм собственности могут получить бесплатные консультации по аспектам законодательства.
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