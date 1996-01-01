За затопление соседей жительница Владивостока фактически лишилась квартиры

Многие жители не только Владивостока, но и Приморского края слышали про это нашумевшее дело. Благодаря пресс-департаменту Службы судебных приставов многие наши коллеги красочно описали ситуацию с благостным для приморских приставов выводом: "Так будет со всеми, кто не платит по счетам вовремя!"

Кому добавки?

Однако нам есть что добавить, кроме уже сказанного по этому щекотливому делу, не принижая заслуг исполнителей, вся "вина" которых в том, что они до точки, до запятой исполняют закон. А то, что бывают перегибы, так кто у нас сегодня без греха? Недокомплект, маленькая зарплата да связанная с ней текучка кадров вынуждают исполнителей браться за производства покрупнее. И бог с ним, что во Владивостоке почти на 100 млн руб. неоплаченных штрафных квитанций - зачем ловить автомобилиста, когда под рукой Ольга Ивановна БОРИСЮК, немолодая женщина, к тому же больная лейкемией.

Но и не это самое главное. Непонятно, почему при рассмотрении дела уже в судах, арест, наложенный на имущество, остался в силе, когда ответчику, частично признавшему за собой вину в подтоплении соседей, было чем погасить эту сумму? Был земельный участок, была машина, да к тому времени, как дело перекочевало из мирового в федеральный суд, у ответчицы уже была необходимая сумма! Но под арест попала почему-то именно квартира.

Лужа раздора

Все началось с обнаружения злосчастного пятна в совсем другой квартире по ул. Харьковской, также принадлежащей ответчице Ольге Ивановне Борисюк.

В принципе, ситуация для Владивостока рядовая, когда сегодняшние пенсионеры, в свое время поработавшие на высокооплачиваемых рыбных и прочих промыслах, все свои сбережения вкладывали в недвижимость, понимая, что это самое лучшее вложение денег. Поэтому удивляться и негодовать, что пенсионерка имеет две квартиры, думаем, не стоит.

В этой квартире, где проживала внучка Ольги Ивановны, на каком-то этапе и произошло ЧП, ставшее прологом многолетней тяжбы и ситуации, когда на склоне лет пенсионерка не находит, а теряет то, на что были потрачены годы.

Но здесь есть одно "но" - между затоплением и временем начала судебных перипетий проходит 7,5 мес. То есть с момента появления пятна и предъявления претензий потерпевшими соседями прошло достаточно много времени. Проблема вряд ли вообще была бы озвучена: бабушке, проживающей под пятном, оно особенно не мешало, не будь у старушки оборотистой родственницы, к слову, работающей юристом в одном престижном институте Владивостока.

Прекрасно понимая, что к потолку просто "подвешены" деньги, ловкий юрист взяла дело в свои руки…

Деловая кухня

…Три года судебных разбирательств вылились в решение судьи Первомайского суда квартиру выставить на торги, продать, 25 тыс. (21,5 - ущерб и 3,5 тыс. - стоимость экспертизы) вернуть в обеспечение иска, а остальные передать ответчице.

Сказано - сделано. В газете "Вестник губернатора" (слышал кто-нибудь про такую?), учредителем и издателем которой является некто ВОЛОБУЕВ Д.Н., по совместительству директор ООО "УссуриФинанс" (о нем еще будет сказано ниже), дается объявление о проведении открытых торгов. Вот тут и наступает самое интересное.

В торгах участвуют два лица, наверное, единственные, кто держал в руках пресловутый "Вестник", что продавцов в лице ООО "КОМИЭП", уполномоченного РФФИ, нисколько не смутило.

На основании оценки, проведенной ЗАО "Дальком-Аудит", стартовая цена объекта была обозначена в 903 тыс. 400 руб., или 33 тыс. 620 долларов по курсу на середину 2006 г. - момент проведения торгов.

В итоге квартира была куплена за сумму, на 17 тыс. руб. превысившую оценочную, а счастливым покупателем выступило... ООО "УссуриФинанс"! Компания, которая, собственно, аукцион и организовала! Счастливым обладателем заветных арестованных квадратов, как можно догадаться, стал учредитель и единственный владелец "УссуриФинанса" Волобуев Д.Н.

Последний в купленной квартире жить не собирался, поскольку уже имел жилплощадь в г. Владивостоке, на ул. Махалина, д. 5, кв. 3. Где, кстати, было зарегистрировано все его "хозяйство": газета, ООО и он сам.

Поэтому по прошествии нескольких месяцев г-н Волобуев квартиру эту продает гражданке БАРИНОВОЙ Е.С., но уже за 1,5 млн руб. Эту сделку, как и траты со стороны Елены Сергеевны, понять можно. Ведь ей сложно было ютиться в квартире на Махалина под одной крышей с… Волобуевым Д.Н.! Да, да! Судя по документам, до того как стать правообладательницей квартиры Ольги Ивановны, Елена Сергеевна вынуждена была терпеть на своей кухне директора-редактора-издателя!

Кроме этого, есть данные, которые краевой суд во внимание не принял, что новая хозяйка состоит в родственных связях с кое-кем из ООО "КОМИЭП". Но на это, судя по отклоненному иску Ольги Ивановны, районный суд решил внимания не обращать, посчитав такие огрехи в деле пустяковыми, а решение по отчуждению квартиры пенсионерки оставил в силе.

Поэтому заседание краевого суда 6 августа было последней надеждой. Сама пенсионерка очень надеялась, что за время рассмотрения кассации краевой судья посмотрит на дело не с позиции чьей-то выгоды, а с позиции перманентного торжества закона.

Кроме таких "оплошностей", предыдущие суды не обращали внимания, что имеют дело с тяжелобольным человек, которому не то что за себя постоять, а передвигаться трудно.

Кстати, единственный промах, который, как считает пенсионерка, она допустила - вовремя не подала апелляцию на решение мирового судьи, наложившего арест на ее имущество. Но на то были причины: она лежала в больнице с очередным приступом, а внучка, прописанная в ее квартире на Добровольского, в отведенные на апелляцию 5 дней разрешалась от бремени…