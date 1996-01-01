Социально-экономические показатели страны - в свободном доступе

Проанализировать рождаемость в стране, уровень заболеваемости и смертности работающих граждан, проследить, на какие цели расходуются средства налогоплательщиков, заполнить отчетные документы и даже рассчитать размер пособия - для этого не нужно быть аналитиком или специалистом-бухгалтером с богатым опытом работы. Все эти данные аккумулируются и выкладываются в свободный доступ в поисково-мониторинговой системе Фонда социального страхования РФ (http://fz122.fss.ru/). О том, что представляет собой эта, по сути, уникальная система сбора и обработки информации, рассказывает заместитель председателя ФСС РФ, академик РАЕН Сергей Станиславович Ковалевский.

Сергей Станиславович, в чем, собственно, уникальность сбора информации ФСС?

- Еще в 1997 году в Фонде была создана эта информационная система. Уже тогда была проявлена, можно сказать, дальновидность, так как время показало, что к функциям и задачам, возложенным на ФСС, практически каждый год добавляются новые. Посудите сами. Налогоплательщики сдают в Фонд отчетную форму, где указывают, как они расходуют средства социального страхования. С каждым предприятием ведется работа - ревизоры проверяют, сколько больничных листов, сколько пособий по беременности и по уходу за ребенком выдано той или иной организацией.

Между тем количество страхователей в стране - 4 миллиона, обработать данные, поступающие в Фонд, без информационной системы просто нереально. С 2005 года Фонд производит единовременные, разовые страховые выплаты, занимается вопросами реабилитации инвалидов. Решить задачу выплат, отслеживать их без информационной системы также невозможно. Кроме того, Фонд обеспечивает граждан льготной категории путевками, обеспечивает инвалидов и ветеранов техническими средствами реабилитации, по их заявкам выдает конкретные изделия. В процессе работы через ФСС ежегодно проходят десятки миллионов платежей, выполняются десятки миллионов бухгалтерских проводок. Страхователи сдают до 50 миллионов больничных листов на 350 миллионов человеко-дней, получают около миллиона путёвок и талонов на проезд. В обязанности Фонда входит и работа в рамках национального проекта "Здоровье": родовые сертификаты, первичная медико-санитарная помощь, медицинские осмотры работающих граждан. В общем, спектр задач достаточно широкий. Сейчас мы имеем возможность проводить мониторинг в режиме реального времени.

При создании системы была применена технология распределенной обработки данных на отечественной системе управления базами данных. Наша система очень гибкая и надежная. Она способна быстро решить любую задачу: требуется взаимодействие с Пенсионным фондом - нет проблем, нужна связь с Федеральной налоговой службой - пожалуйста, необходимо реализовать принцип "одного окна" - тоже нет вопросов. Сейчас уже невозможно представить работу Фонда без этой системы. Главное, что у нас именно никакого сбора информации и передачи не происходит. 10 лет назад был заложен принцип - информация обрабатывается там, где она возникает: если бухгалтер платежку ввел, то она и находится там, в сети, если инвалид обратился в ФСС, то все его данные находятся уже в системе.

- То есть эта система очень эффективна во внутренней работе. А какая польза системы для простых граждан, тех же инвалидов?

- Собственно, для таких людей, помощь которым и оказывает Фонд, эта система работает. Ведь нам очень важно не только правильно рассчитывать пособия и финансировать различные социальные программы, но и то, чтобы каждый человек мог посмотреть, а куда, собственно, Фонд направляет денежные потоки?

С помощью поисково-мониторинговой системы можно получить любую информацию по любому параметру в масштабе реального времени, например справки, сводки и отчёты, выявлять различные зависимости, изучать тенденции. Вся размещённая на поисково-мониторинговой системе информация предоставляется бесплатно. Любой пользователь ПК может посмотреть среднюю зарплату в регионах, количество больничных листов, выписанных в марте, например, в Липецке, количество родильных сертификатов, оплаченных в октябре в Перми, общую сумму выплат, сделанных страхователями Московской области, заболеваемость в отраслях, число выданных техсредств реабилитации инвалидам. То есть любой пользователь может посмотреть большой объем агрегированной информации по стране, округам, регионам, но не спускаясь до уровня конкретного предприятия и конкретного человека. Никаких персональных данных и сведений о конкретных предприятиях система не даёт - это закрытая для широкой публики информация.

Что касается инвалидов, то с 2005 года, когда Фонду была поручена функция обеспечения этой категории граждан санаторно-курортным лечением, в стране никто не знал, сколько человек у нас реально нуждаются в путевках. Миллион, а может быть, 30 миллионов человек? За два с половиной года у нас в системе сложилась уже масштабная информация по каждому инвалиду - если человек однажды обратился за путевкой, то его мы уже "не потеряем".

- А чем конкретно помогает в работе поисково-мониторинговая система, например, бухгалтеру?

- Естественно, что подавляющее число пользователей системой - работники бухгалтерий. Именно они чаще всего взаимодействуют с ФСС, поэтому именно им предлагаются основные сервисы.

Для работы с поисково-мониторинговой системой в ней надо зарегистрироваться. Можно выбрать один из двух способов регистрации: либо создание личного пользовательского профиля на поисково-мониторинговой системе, либо регистрация в качестве официального пользователя. Первый способ даёт меньше возможностей, чем второй. Тем не менее и при такой регистрации с системой можно работать.

Самая важная для бухгалтера возможность из всех предоставленных - расчёт больничных листов (листков нетрудоспособности). Не секрет, что социальное страхование на 85% состоит из расходов на больничные листы. Поэтому обоюдная экономия времени как бухгалтера, так и работника Фонда может быть весьма существенной. Есть ещё один важный момент: когда на предприятие придёт ревизор, алгоритмы проверки расчёта больничного листа у него будут те же, что работают на поисково-мониторинговой системе и по которым делал расчёт в автоматическом режиме бухгалтер. Это снижает количество ошибок, да и проверка пройдёт быстрее.

Известно, что страхователи ФСС ежеквартально обязаны сдавать расчётную ведомость по форме 4-ФСС РФ, которая содержит десятки показателей. Подготовка этого документа занимает достаточно много времени. Процесс сдачи работнику Фонда также не быстротечен: основная масса времени уходит на выверку. Это, конечно, способствует росту очередей. Со второго полугодия 2006 года расчётную ведомость по форме 4-ФСС РФ официально зарегистрированные пользователи могут подготовить на поисково-мониторинговой системе и сдать непосредственно через неё уже в электронном виде. Единственная загвоздка заключается в том, что электронную форму фонд рассматривает как копию, так что бумажный документ всё же приходится распечатывать, подписывать и сдавать в территориальное отделение ФСС. Таким образом, решается основная задача - проведение сверок и выяснения по взаиморасчётам Фонда и страхователя не в момент сдачи отчётности инспектору, а на рабочем месте бухгалтера. Проще говоря, бухгалтер подготавливает отчет в системе, и если есть какие-нибудь ошибки, то программа выдает их для исправления.

- На словах все выглядит замечательно. А если объективно, система доказала свою эффективность?

- Безусловно. Сейчас на поисково-мониторинговой системе зарегистрировано почти 200 тысяч пользователей, имеющих расширенные права доступа, - то, о чем мы говорили выше. В основном - это бухгалтеры. Причем в системе электронного документооборота с Фондом работают около 3% от всех компаний и организаций. Пусть вас не смущает эта небольшая цифра, здесь интересно то, что в нее вошли крупнейшие российские предприятия (более 80 тысяч), которые имеют огромный штат работников и ведут активную хозяйственно-экономическую деятельность.

В региональных отделениях ФСС утверждают, что благодаря информационной системе стало меньше очередей, а число страхователей, сдающих отчет в электронном виде, ежеквартально увеличивается. По данным всероссийского социологического опроса, проводившегося в 2007 году, заполнение электронной формы 4-ФСС РФ у 80% страхователей не вызывает трудностей. Очень удобно, что на поисково-мониторинговой системе высвечиваются план возможных проверок ревизоров и результаты камеральных и выездных документальных проверок Фонда, регистрационные данные страхователей, отчетные формы 4 ФСС РФ за ряд лет. Кроме того, этот ресурс значительно облегчает работу тех бухгалтеров, которые одновременно ведут деятельность нескольких организаций. Несомненным плюсом портала является его постоянное обновление с учетом изменений в законодательстве и нормативов расчетов. В системе мы создали специальный раздел "Анкетирование", так вот там мы проводим опрос по поводу удобства работы в системе. Его результаты говорят сами за себя. Реальную помощь при подготовке отчетов ощутили более 80% бухгалтеров, а на вопрос, "как вы отнесетесь к тому, если Фонд закроет весь сервис, предоставляемый на поисково-мониторинговой системе", почти 100% людей ответили: "негативно". Это важный для нас показатель и, если хотите, катализатор работы.

- А какие еще есть в системе сервисы, полезные для бухгалтеров?

- Я уже говорил, что система Фонда очень гибкая, поэтому мы ставим задачу, как усовершенствовать уже имеющиеся услуги, так и разрабатывать новые, исходя из пожеланий пользователей. Когда существует четкая вертикаль по всей стране, то в центре разрабатываются словари, справочники, программное обеспечение, базы данных, идет интеграция наверху, конвертируется база данных. Новая задача - нет проблем. Появляются новые рабочие места, система у нас постоянно настраивается. Каждый раз, когда на нас возлагают новые задачи, мы их решаем.

Сейчас нам поручили работать с органами соцзащиты в плане выплат пособий по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим женщинам - нет проблем. Также мы решили задачу углубленного медосмотра граждан, работающих во вредных и опасных условиях, точно также интегрировали информационные системы и работаем. На поисково-мониторинговой системе появился новый сервис - калькулятор расчета пособий по уходу за ребенком до 1,5 лет. Пользоваться программой очень просто. Для расчета суммы ежемесячного пособия нужно указать сумму среднего дневного заработка, районный коэффициент, количество детей и дату, на которую осуществляется расчет. Кроме того, как я уже говорил, свыше 20 тысяч бухгалтеров воспользовались программой по расчету больничных. Сам процесс расчёта достаточно прост: заполняются данные карточки листка нетрудоспособности, сохранённый расчёт попадает в реестр листков нетрудоспособности. Если появилась необходимость внести исправления в расчёт какого-либо больничного листа, достаточно отыскать его в реестре, щёлкнуть по фамилии и в раскрывшийся расчёт внести нужные коррективы.

- Значит, сейчас любому бухгалтеру, ценящему свое время, вы посоветуете зарегистрироваться в поисково-мониторинговой системе Фонда?

- Каждому решать. Но плюсы, по-моему, очевидны. Официально зарегистрированному пользователю доступна работа с системой документооборота, которая позволяет не только сократить время сдачи отчётов, но и предварительно проверить отчёт с помощью специализированной программы, самостоятельно найти и устранить ошибки, проверить состояние расчётов с филиалом Фонда. Бухгалтер имеет возможность обеспечить подготовку отчёта по форме 4-ФСС РФ с использованием данных за предыдущие периоды, а также до представления отчёта в региональное отделение Фонда устранить все несоответствия между содержанием отчёта и данными Фонда. Можно узнать о планируемых документальных выездных проверках страхователя и результатах уже проведённых проверок, автоматически рассчитать пени за несвоевременную уплату взносов. Помимо этого официальная регистрация даёт возможность получать дополнительную информацию из баз данных ФСС: регистрационные данные страхователей, данные формы 4-ФСС РФ за предыдущие периоды, состояние взаиморасчётов с исполнительным органом фонда.

- Весьма убедительно. Хотелось бы вернуться к теме мониторинга национального проекта "Здоровье". Фонд обладает серьезными аналитическими данными по рождаемости, да и вообще по всей демографической ситуации в стране. Насколько система Фонда объективна в этом вопросе?

- Сбор информации по тем же родовым сертификатам проходит в каждом регионе: большинство медицинских учреждений самостоятельно работают в системе. Отсюда и возможность в режиме реального времени наблюдать, где, когда и сколько родилось детей. Естественно, что Фонд учитывает статистику только по тем женщинам, которые воспользовались родовыми сертификатами, но их по стране - более 90%, так что можно смело сказать, что точность данных системы именно на этом уровне.

Интересные тенденции выявляются и в ходе мониторинга программы углубленных медицинских осмотров работников "вредных" производств. Программа призвана выявить социально значимые заболевания у работников на ранней стадии, обеспечить их своевременным лечением. Не менее важным я считаю и выяснение, а насколько вообще эффективны углубленные медосмотры? Ведь не секрет, что затраты на это - миллиарды рублей. При анализе мы пришли к выводу, что на предприятиях, работники которых прошли медицинские осмотры, количество больничных заметно ниже, чем на тех, где медобследования не проводились, - факт! Подобная информация весьма интересна и полезна как для специалистов, так и для самих работников.

Сейчас создана система взаиморасчетов между ФСС, лечебно-профилактическим учреждениями, страховыми компаниями и территориальными фондами обязательного медицинского страхования. Этот обмен - передача данных, необходимых для решения технологических нужд, - по первичной санитарной помощи, родовым сертификатам, медосмотрам.

- Вот вы заговорили о том, что поисково-мониторинговая система может дать пищу для размышления многим специалистам. Насколько она востребована, например, у той же налоговой инспекции?

- Технологические возможности у системы ФСС действительно огромные, но мы должны ориентироваться на те задачи, которые на нас возложены. Не наша задача бороться с фирмами-"однодневками", но мы можем показать их, потому что у нас существует очень разветвленная система администрирования, которая в зависимости от уровня предоставляет доступ не только по каким-то нашим задачам, но и по различным критериям. Всем налоговым органам Фонд дал возможность зарегистрироваться в поисково-мониторинговой системе, получить расширенные права и решать свои задачи при выходе на документальную проверку через нашу информационную систему. Налоговики могут смотреть, что это за предприятие, когда там была проверка, какие там штрафы и за что, как оно расходует средства на цели социального страхования. Уже около 4 тысяч налоговых инспекторов зарегистрировались на поисково-мониторинговой системе для того, чтобы просматривать отчетность, которую компании сдают в ФСС.