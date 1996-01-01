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Во Владивостоке жители улицы Сабанеева четвертый год борются против строительства очередного магазина в их микрорайоне
В поисках правды жители пишут гневные письма протеста в городскую администрацию и СМИ. Граждане считают, что строительство еще одной торговой точки на их территории незаконно и ее появление отрицательно скажется на здешнем микроклимате.
Как рассказали "ЗР" жильцы многоэтажки на Сабанеева, 15, в двух шагах от которой и возвышается скандальная постройка, подготовка к строительству супермаркета, вплотную примкнувшего к узаконенному продмагу "Ермак", началась еще в 2004 году. Заказчиком строительства выступил ООО "Цард-ДВ", генеральный директор Сергей ГУСЕВ. Тогда же, несмотря на возмущение жильцов, был уничтожен зеленый косогор и выкорчевано около 30 деревьев. Для улицы Сабанеева, бедной на растительность, это была непоправимая потеря. А на место зеленых насаждений предприниматели стали свозить ржавые 20-футовые контейнеры, как оказалось, - внутренности будущего "супермаркета". Их, как кубики ставили друг на друга, а потом обкладывали шлакоблоками. Торговая точка, возводимая вопреки строительным нормам и правилам, была опасна и явно не вписывалась в здешний архитектурный ландшафт.
В 2004 году жильцы 15-го дома направили тогдашнему мэру Владимиру НИКОЛАЕВУ письмо протеста против стройки. Правда, ответа они так и не дождались. Но зато в августе 2005 года, когда социально активные граждане организовали пикет на улице Сабанеева, пообещав "дойти до Путина" и лечь костьми, но не допустить строительства, на стройке появился представитель Управления торговли мэрии. Увидев уродливую двухэтажную постройку, он лишь развел руками. Иных эмоций у чиновника не нашлось.
Оказалось, на улице Сабанеева, на отрезке от 15-го и до 22-го дома, зарегистрировано четыре магазина. А о появлении монстра из контейнеров в управлении торговли Владивостока ничего не знали. Хотя, по словам директора ООО "Цард-ДВ" Сергея Гусева, присутствовавшего тогда на встрече с жильцами, документы на строительство магазины на Сабанеева, 15 были подписаны еще во времена экс-мэра Юрия КОПЫЛОВА. Но показать эти исторические бумаги он не пожелал.
Между тем еще в начале июля 2005 года по поручению главы администрации города специалисты инспекции Госархстройнадзора провели проверку законности требований градостроительного законодательства при строительстве магазина по ул. Сабанеева, 15. Проверка выявила "отступление от согласованного проекта с нарушением земельного законодательства". Данные действия квалифицировались как "самовольное занятие участка без оформленных в установленном порядке правоустанавливающих документов на землю", без разрешения на строительство, без положительной государственной экспертизы по проекту…
Такой ответ за подписью начальника Управления архитектуры и градостроительства администрации Владивостока В.В. ПРОКУРОВА на свой запрос в мэрию Владивостока о законности строительства магазина из контейнеров, получила А.М.ГУПАЛОВА, проживающая по улице Сабанеева, 15, кв. 24.
С такими козырями, казалось бы, можно горы свернуть, а не то что самостийную двухэтажную постройку из шлакоблоков. Но далее фиксации самозахвата земли и незаконности строительства у городских властей духу не хватило.
Правда, осенью 2007 года администрация экс-мэра Владимира Николаева вознамерилась было стереть с лица земли контейнерный "универсам" в числе прочих незаконных торговых точек, расплодившихся по всему Владивостоку. На запланированный "подвиг" даже пригласили прессу, чтобы снос произвести под объективами фото- и телекамер, дабы другим самостийникам неповадно было. Жители уже поздравляли друг друга с победой, но… публичная порка не состоялась. Возмущенные граждане до сих пор теряются в догадках, почему чиновники городской администрации так и не решились поднять руку на незаконное строительство, если земельный участок занят самовольно.
По словам местных жителей, предприниматели тогда здорово струхнули. И даже на некоторое время приостановили возведение двухэтажного "бутика". А потом работа возобновилась, и сегодня контейнерный "универсам" вознесся над землей уже на три этажа, опираясь на "цоколь" из контейнеров, где легально торгуют ширпотребом граждане Китая.
Между тем жильцы многоподъездного дома на Сабанеева, 15, воодушевленные решительными действиями нынешней городской администрации против самовольно установленных торговых точек на территории краевой столицы, не теряют надежды, что закон и порядок когда-нибудь восторжествуют и на их улице.
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