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На Олимпиаде туристам устроят китайскую пытку
Китай был и остается полицейским государством, где жизнь каждого человека отдана в ведение властного и безжалостного государства. В это царство и попадут западные туристы, выросшие на идеалах гуманизма и свободы личности. Обо всех этих вольностях путешественникам, прибывшим в Поднебесную на летнюю Олимпиаду, придется забыть. Впрочем, ограничения начнутся еще до подлета к границам Китая.
Как пишет turist.ru, с 11 марта и до окончания Летней Олимпиады в Китае введены новые правила перевоза ручной клади и багажа для авиапассажиров. Несмотря на то что в Европе постепенно ослабляют правила перевоза жидкостей и лекарств, считая, что больше внимания необходимо уделять личностям пассажиров, китайские власти перед летними олимпийскими играми, наоборот, запретили всю перевозку жидкостей в ручной клади. Теперь даже необходимые лекарства и детское питание нужно в обязательном порядке сдавать в багаж.
О поездке с младенцем необходимо предупреждать авиакомпанию при покупке билета в Поднебесную, и тогда авиакомпания должна озаботиться питанием для малыша. О том, сколько радостей родителям и их соседям принесет многочасовой перелет с маленьким ребенком, которого нельзя даже напоить водой без приглашения стюардессы, говорить не приходится. Куда неприятнее ситуация для тех, кому необходимы лекарственные средства, такие распространенные, как, например, инсулин.
Начнем с того, что необходимые во время долгого полета пассажирам лекарства должны быть сданы в аэропорту для проверки. Кто, каким образом и сколько времени будет проверять, чем именно являются сданные туристами лекарства, пока неизвестно. Но, похоже, на регистрацию придется приходить сильно заранее. После проверки лекарства будут переданы стюардам. Но пассажирам их не отдадут даже в воздухе. Храниться все медикаменты будут в багажном отделении, а передаваться путешественникам по мере необходимости через стюардов. То есть, чтобы получить укол инсулина, диабетику придется вызвать стюардессу, подождать, пока она сходит в багажный отсек, найдет именно его лекарство и принесет его в салон. Нельзя сказать, что это именно то, что нужно для больных, которым жизненно важно иметь лекарство под рукой. Заметим, что до Олимпиады еще далеко, а вот провозить лекарства в салоне самолета запретили уже сейчас. Видимо, для того, чтобы туристы успели адаптироваться к новым условиям. На этом злоключения в Пекине для туристов не закончатся.
В Пекине настолько высокий уровень загрязнения воздуха, что эксперты приходят в ужас, а серьезные проблемы с нехваткой воды заставляют говорить о нормировании. Непосредственно туристов эти китайские проблемы могут и не коснуться, однако выходить в город, где откровенно не хватает воды на мытье, не слишком приятно. Да и выезжать тоже радость небольшая. Хотя бы потому, что таксисты, которые во множестве не только работают, но и живут в своих машинах, вряд ли найдут достаточно воды для мытья. Хотя бы для себя, не говоря уже о машине, несмотря на постановление, принятое недавно властями Китая, по которому таксистам вменяется в обязанность регулярно принимать ванну, отказаться от необычных причесок, прекратить курить и плевать в машине и избавиться от неприятного запаха. Однако откуда при нехватке воды пекинские таксисты, зарабатывающие в среднем по 200 долларов в месяц, возьмут денег на регулярные помывки в бане, власти не уточнили.
Вслед за Европой и США черные дни настали для курильщиков теперь и в Пекине. Китайские власти начали активную борьбу с табачным дымом. Так, уже введен штраф за курение в такси, как для водителей, так и для пассажиров. На время Летних Игр будет действовать запрет на курение в общественных местах, на спортивных объектах, в гостиницах и ресторанах. Курить можно будет только в специально отведенных и снабженных специальными табличками местах. Остается надеяться, что их переведут на самые распространенные языки мира или хотя бы снабдят подобающей картинкой. А вот продажу табачных изделий вблизи спортивных и тренировочных учреждений китайцы запретят вовсе. Так что место, где покурить, найти будет можно, если перед этим удастся купить себе сигарет.
На Олимпиаду, по оценкам экспертов, должны прибыть около 800 тыс. иностранных туристов. И чтобы они вели себя культурно, китайские власти ввели специальные наказания - за плевки в общественном месте отныне взимается штраф в 3,5 фунта стерлингов. Правда, возможность плевать бесплатно китайцы все же предусмотрели - во время Олимпиады появятся специальные патрули в оранжевой форме, которые будут раздавать плевательные пакетики каждому желающему.
Кстати, эти патрули будут следить не только за тем, чтобы на улицах города никто не плевался, но и чтобы никто не ругался. Ну, а поскольку патрули будут состоять из китайцев, которые сами не прочь поплеваться на улицах, то за тем, чтобы патрули сами не нарушали порядок, в свою очередь, будут следить специальные полицейские отряды. За полицейскими отрядами будет подглядывать, надо полагать, еще какая-нибудь более секретная служба. Не повезет и тем туристам, которые мечтали попробовать экзотическую китайскую кухню, к примеру, блюда из змей или плавников акул. На заседании китайского национального парламента уже выступили с предложением убрать из меню летних Олимпийских игр в Пекине суп из акульих плавников и блюда из змей, поскольку эти блюда могут повредить международному имиджу Китая.
Китайцы подошли к организации Олимпиады основательно - всего вводится около 238 новых правил, регулирующих повседневную жизнь людей. В том числе появится возможность легко депортировать из страны иностранцев, если они создают "помехи во время спортивных соревнований" - под такое расплывчатое определение попасть может кто угодно. Так что туристам на время посещения Пекина стоит забыть о курении, плевках и ругательствах. Впрочем, последнее полицейским все-таки будет сложно контролировать - ведь вряд ли они будут способны настолько хорошо разбираться сразу во всех иностранных языках, чтобы понять непереводимую игру слов, хотя бы великого и могучего русского.
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