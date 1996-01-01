Из аэропорта до Владивостока можно будет доехать за 20 минут

Вскрыты конверты участников конкурса на разработку проекта скоростной дороги "поселок Новый - полуостров Де-Фриз - Седанка".

По данным ФГУ "Дирекция по строительству объектов дорожного хозяйства Владивостока", которое выступает заказчиком объекта, заявки уже подали две проектировочные компании - хабаровский филиал "ГипродорНИИ" и ОАО "Дальневосточный проектно-изыскательский институт транспортного строительства". Имя победителя будет обнародовано в конце августа. Как сообщил источник "ЗР", прежде его имя надо согласовать в Москве.

Дорога "поселок Новый - полуостров Де-Фриз - Седанка" будет построена в рамках подпрограммы "Развитие города Владивостока как центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе" федеральной целевой программы "Развитие Дальнего Востока и Забайкалья". Губернатор Сергей ДАРЬКИН неоднократно подчеркивал важность строительства этой скоростной трассы, которая позволит из аэропорта до Владивостока доехать за 20 минут.