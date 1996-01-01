Для Арсеньева откроется новый полигон ТБО

Новый полигон бытовых отходов строится для нужд жителей Арсеньева и Яковлевского района. Сдать объект в эксплуатацию планируется к началу октября.

Как сообщили в управлении охраны окружающей среды Приморского края, на создание полигона из краевого бюджета выделено 17 млн руб. Объект строится на участке площадью более 5 гектаров, где разместится полигон для складирования отходов, очистные сооружения, хозяйственная и въездная зона.