В Дальнегорске нашли квартиры. Пустующие

Сегодня в Дальнегорском городском округе 729 семей нуждаются в улучшении жилищных условий. Примерно столько же - пустующих квартир, причем среди брошенных около 200 квартир - муниципальные.

Несколько лет назад были сделаны попытки вернуть муниципалитету пустующие квартиры, тогда по суду выселили жильцов, не плативших за жилье. А недавно решением суда в муниципальный фонд возвращено 4 квартиры в малосемейках, и теперь паспортный стол выписывает, согласно решению суда, зарегистрированных здесь жильцов. Пока горадминистрация занимается муниципальным жильем. Но на очереди - и приватизированные квартиры должников. Как говорят чиновники администрации, юридические прецеденты таких изъятий собственности есть, механизм отработан в некоторых муниципалитетах РФ.