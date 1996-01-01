Будущее центра сегодня не в руках у градостроителей и архитекторов, а во власти большого бизнеса

Большие деньги берут Центр Владивостока за горло, потихоньку душат его и спрашивают: "А не тесно ли тебе, убогонький? А не снести ли тебя, милого?". А центр, хрипя и неэстетично высунув язык, отвечает: "Да мне и так хорошо! Не надо сносить!". А деньги еще сильнее сжимают свои крепкие пальчики на горле у Центра и вновь вопрошают: "А теперь тебе хорошо ли, заинька?". А у того - уже предсмертная эйфория начинается.

Центр Владивостока, при том что сама его история не превышает 150 лет, архитектурно сформировали разные периоды жизни нашей страны. Каждый из них постарался отметиться своими постройками, которые, может быть, не во всем гармоничны, спорны. А некоторые из них, недостаточно капитальные и долговечные, к сожалению, уже навсегда утрачены. Другие еще стоят, но под напором застройщиков постепенно исчезают. Еще десяток-полтора лет - и того центра города, к которому мы привыкли с детства, уже не будет. Все это исчезнет, как кинотеатр "Родина", квартал сувенирной фабрики, комплекс завода "Металлист", кинотеатр "Летний" и многое другое, что нам было дорого и утраты чего уже не восполнить.

Я полагаю, что будущее центра Владивостока сегодня не в руках у градостроителей и архитекторов, а во власти большого бизнеса, который готов катком пройтись по нескольким десяткам улиц в центре города, придающих ему историчность и определенный шарм, и застроить их по своему разумению стеклом и блоком. Достаточно посмотреть на то, что строится или недавно построено. Пожалуй, за исключением Покровского храма, нескольких часовен, Николаевской арки, реставрированного "новодела" "Уссури", дома на ул. Тигровой, да еще нескольких мелких объектов, все остальное ничуть не стилизовано "под старину", часто не сомасштабно исторической застройке и как-то нелепо и чуждо ей.

Понятно, что и краевая, и городская власти, наверное, сопкой стоят, чтобы центр города сохранялся, но против денег и они ничего поделать не могут. Скрепя сердце им приходится то разрешать строить в центре, потому что как-то все-таки надо развивать город, то под напором общественного мнения - запрещать, потому что каждый инвестор строит во что горазд, обманом проталкивая вместо трех-пятиэтажных зданий стандартные высотки. Заявляет, например, многоуровневую стоянку, тоже, правда, не гармоничную центру, но нужную, а вместо нее в наглую шпарит напротив мэрии офисный небоскреб из стекла.

Можно высказать подозрения, что наши-то неподкупные депутаты не в пример другим борются, чтобы никоим образом не потакать разрушению исторической застройки. Однако есть на этот счет и сомнения. Есть такая, утвержденная ими еще весной 2003 г. городская "Программа переселения граждан г. Владивостока из ветхого и аварийного жилищного фонда". И есть к ней некий странный реестр "ветхих и аварийных жилых строений (домов) г. Владивостока по состоянию на 1 января 2001 г., на который в своей работе программа как бы опирается.

Интересно, что в эту категорию "ветхих и аварийных", которая предрешает снос, попали многие кирпичные и пр. дома в центре, построенные еще в 1910-1920 гг.

В общем-то, такие, которые, если их хорошо отремонтировать и отреставрировать, могут простоять по крайней мере еще сотню лет. Взять хотя бы находящиеся подле нового офисного небоскреба дома № 13, 13а, 15/3 по Океанскому проспекту или же несколько строений по ул. Алеутской, 26. Крепкие стенами, но нуждающиеся в хорошем ремонте и в основном уже нежилые, потому как в них обосновался своими офисами мелкий городской бизнес. В последнем есть даже кабинеты городской администрации. Но однако их занесли в "ветхие", и тут уж только остается гадать: хватит ли "политической наглости" вместо хорошего ремонта этим зданиям устроить "последний день Помпеи".

Надо полагать, что, основываясь на списке, можно под снос пустить и спорткомплекс "Спартак" по ул. Батарейной, 8, хотя, возможно, под этим адресом все еще скрывается рядышком некое кирпичное строение на каменном фундаменте 1918 г. рождения.

С другой стороны, какие-то объекты в списке просто не "обозначились" или же перепутанны адреса. Взять те руины, которые уже лет 15 стоят напротив ст. "Динамо" по адресу: ул. Семеновская, 1 и которые стыдливо закрывает баннер на спортивную тематику, - они-то в список не попали. Возможно, ценность Миллионки такова, что ее надо бы восстановить. Но тогда, почему не бросить клич: тот, кто это убожество восстановит, и будет им владеть. Наверное, город ждет "принца", который за это почетное право еще и всей Миллионке в каждую жилую конурку по унитазу поставит и чиновников наших внимательных разными благами обласкает?!

Наверное, надо думать и о других зданиях, которые формируют центр. Например, уже целую вечность стоит в руинах четырехэтажное каменное здание краевой больницы на ул. Комарова - вычеркнутое из жизни города, закопченное, бесхозное...

В том, что наши предприниматели могут сделать из центра конфетку высокого достоинства, можно не сомневаться. Если пройти по нашему "Арбату" и заглянуть в некоторые дворы, то можно заметить: есть здесь немало нового, гармоничного для старого Владивостока и действительно интересного туристам. Сомнительно, что кто-то к нам будет приезжать, чтобы полюбоваться небоскребами, - этого добра по всему миру хватает. Едут посмотреть на уникальное, на историю. А то, что уничтожается, пожалуй, ни объекты АТЭС, ни более грандиозные вещи восполнить не смогут.

Хотя есть и другая сторона - живущие в этих старых домах малоимущие люди, которым не повезло с более приличным жильем и которые уже устали мечтать вырваться отсюда в какое-нибудь "Орлиное гнездо", которые ходят в уборные, а моются в тазиках...