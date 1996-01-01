Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Квадрат в квадрате
Судьбе было угодно загнать Россию не в теплую Африку или Австралию, а на холодные просторы Евразии. Вот через это мы и страдаем. Нам хочется жить по-человечески, а живем - как можем. И даже хуже. Крыша износилась, и дети выросли, требуют пятый угол вдали от родительских квадратов.
Однако с жильем ситуация с 1992 г. принципиально изменилась. До этого "государство должно было обеспечить нас домами и квартирами" и даже обещало это сделать к... Забыл к какому из минувших лет. Наоборот, наступило время, когда "государство никому и ничего не должно" и каждый обязан сам по себе выкручиваться. Не получается?
Строительная отрасль, лишившись заказов и оборотных средств, рухнула, уменьшив объемы строительства в 3-5 раз. Ведь в зарплате бывшего советского работника денег, чтобы возместить потерю бюджетного финансирования стройки, не оказалось.
Все, что печатал станок, шло на проедание, инфляцию, содержание госаппарата (эту долю государство быстро вычленило из кошелька россиянина и со счета каждой компании), а вот до стройки добрались лишь тоненькие ручейки, чаще лихих денег.
Затем наступила стабилизация, и люди потихоньку начали строиться. Конечно, добраться до уровня "мирового сообщества", которое в ряде стран являло примеры несуразно быстрого роста строительства жилья - по 1 кв. м на человека в год, мы не могли. Более того, не поспевали за износом и сносом. И с лозунгом "Россия, вперед!" бросили в народ проект "Доступное жилье". К счастью (или не к счастью?), своих велосипедов изобретать не стали. Мировой опыт подкинул идейку-практику - ипотечные кредиты.
Не хватает зарплаты на погашение - вот вам срок подольше. Все равно не хватает? Государство поможет одолжиться - так был создан монстр ипотечного кредитования - АИЖК. Откуда-то выкроили на это дело деньги. Денежные ручейки на стройки уже готовы были разлиться в реки. И все бы хорошо. Однако рыночного резерва жилья у выживших строителей не оказалась, ипотека в России лишь резко подняла цену "квадрата". Жилье оказалось переоцененным, в смысле, за социальный квадрат россиянин платит, как за виллу в какой-нибудь Испании.
Для строительного бизнеса это неплохо. Особенно для его собственников. К ним рекой потекла прибыль. Притом, что покупатель теперь на жилье должен зарабатывать всей семьей, минимум, 10-15 лет, причем фактически оставаясь в рамках социальной нормы. Наверное, государство могло бы охладить пыл бизнеса и ограничить его доходы какими-то разумными рамками через налоги и пр. механизмы госрегулирования? Но зачем? Не лучше ли получить долю от еще одного ресурса - земли под жилым домом. И строителям пришлось поделиться прибылью, выкупая землю.
И все-таки не успели мы добраться до квадрата в год на одного россиянина. Грянувший на Западе ипотечный кризис - это, пожалуй, "легкая простуда" по сравнению с тем, что может произойти в ближайшее время с рынком недвижимости в России. Главное его достижение - он стал для покупателя невыгодным. За эти же деньги намного выигрышнее сегодня взять ипотечный кредит где-то в загранице и "интегрироваться" там.
Опросы показывают, что половина, а то и больше молодых россиян, наиболее мобильные и энергичные люди, с удовольствием уехали бы жить за границу. А если это так, то стоит догадаться: где им нужно жилье. И сообщения о том, что "русские" скупают недвижимость в Великобритании, США, Канаде и Средиземноморье, уже пугают мир.
Принципиально строительный бизнес из-под палки не заставишь строить больше, чем он может продать с выгодой для себя. Инвесторы, почуяв риски, стали сдержаннее питать стройки "кровью", замерли краны у зачатых объектов. Резко снизился спрос на строительные материалы, на некоторые из них цены поползли вниз, притом, что сначала сильно "упирались". За первые пять месяцев этого года темпы прироста ввода нового жилья в стране по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизились уже почти в 7 раз - это признак, что западный кризис дает свои ростки на нашей "почве".
. . .На дворе август. Всякий раз мы с содроганием встречаем его, вспоминая тот, 1998-го. Судя по всему, в августе 2008-го нас пронесет. Вот только уверенности, что мы дадим мировому кризису по носу, у меня, в отличие от эйфории наших руководителей, нет.
Новости тематики
- Сахалинцев становится больше
- Дальневосточники пожаловались Путину на невыносимые условия жизни в регионе
- Бизнес-гороскоп: Козерогам не помешает изрядная доля упрямства
- Новые кураторы Дальнего Востока продолжат наступать на старые грабли
- Гонка под знаком ННК
- Индекс промышленного производства в Приморье вырос более чем на 13 процентов
- В Ванино образовалась "пробка" из 200 железнодорожных вагонов, предназначенных для Сахалина
- Второй Bentley, конфискованный у Хорошавина, ушел с молотка
- В Благовещенске первая трасса на картодроме будет готова к 1 июля
- Либеральная оппозиция готова отдать Дальний Восток Китаю
Новости раздела
- В Хабаровске амурский тигр попал в центр внимания экспертов из восьми стран
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- В Якутии более 9 тысяч человек приняли участие в обряде встречи солнца
- Статистика не дает корректного представления о масштабах оттока населения с Дальнего Востока
- Дальнему Востоку нужен совершенно другой МРОТ
- Дальнему Востоку добавят субсидии на авиаперевозки
- Себя показать
- Туристы отправляются на мысы Русского
- Сахалинцев становится больше
- В Приморье "Солнечные выходные" расширяют географию участников
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Московские врачи оказались неспособны помочь брату экс-мэра Владивостока
- В оплате услуг ЖКХ готовят революцию
- Приморские депутаты поддержали резкое повышение пенсионного возраста
- В России запретят эксплуатацию старых автомобилей
- Суд разъяснил, как решать споры, если вашу квартиру залили
- Во Владивостоке будут выпускать аккумуляторные батареи для электрокаров
- Китайцы затеяли в Приморье мегапроект
- Рубль упадет и очень сильно
- Остров Русский может попасть под международные санкции
- Первого резидента приморского ТОРа выставили оттуда по решению суда