Квадрат в квадрате

Судьбе было угодно загнать Россию не в теплую Африку или Австралию, а на холодные просторы Евразии. Вот через это мы и страдаем. Нам хочется жить по-человечески, а живем - как можем. И даже хуже. Крыша износилась, и дети выросли, требуют пятый угол вдали от родительских квадратов.

Однако с жильем ситуация с 1992 г. принципиально изменилась. До этого "государство должно было обеспечить нас домами и квартирами" и даже обещало это сделать к... Забыл к какому из минувших лет. Наоборот, наступило время, когда "государство никому и ничего не должно" и каждый обязан сам по себе выкручиваться. Не получается?

Строительная отрасль, лишившись заказов и оборотных средств, рухнула, уменьшив объемы строительства в 3-5 раз. Ведь в зарплате бывшего советского работника денег, чтобы возместить потерю бюджетного финансирования стройки, не оказалось.

Все, что печатал станок, шло на проедание, инфляцию, содержание госаппарата (эту долю государство быстро вычленило из кошелька россиянина и со счета каждой компании), а вот до стройки добрались лишь тоненькие ручейки, чаще лихих денег.

Затем наступила стабилизация, и люди потихоньку начали строиться. Конечно, добраться до уровня "мирового сообщества", которое в ряде стран являло примеры несуразно быстрого роста строительства жилья - по 1 кв. м на человека в год, мы не могли. Более того, не поспевали за износом и сносом. И с лозунгом "Россия, вперед!" бросили в народ проект "Доступное жилье". К счастью (или не к счастью?), своих велосипедов изобретать не стали. Мировой опыт подкинул идейку-практику - ипотечные кредиты.

Не хватает зарплаты на погашение - вот вам срок подольше. Все равно не хватает? Государство поможет одолжиться - так был создан монстр ипотечного кредитования - АИЖК. Откуда-то выкроили на это дело деньги. Денежные ручейки на стройки уже готовы были разлиться в реки. И все бы хорошо. Однако рыночного резерва жилья у выживших строителей не оказалась, ипотека в России лишь резко подняла цену "квадрата". Жилье оказалось переоцененным, в смысле, за социальный квадрат россиянин платит, как за виллу в какой-нибудь Испании.

Для строительного бизнеса это неплохо. Особенно для его собственников. К ним рекой потекла прибыль. Притом, что покупатель теперь на жилье должен зарабатывать всей семьей, минимум, 10-15 лет, причем фактически оставаясь в рамках социальной нормы. Наверное, государство могло бы охладить пыл бизнеса и ограничить его доходы какими-то разумными рамками через налоги и пр. механизмы госрегулирования? Но зачем? Не лучше ли получить долю от еще одного ресурса - земли под жилым домом. И строителям пришлось поделиться прибылью, выкупая землю.

И все-таки не успели мы добраться до квадрата в год на одного россиянина. Грянувший на Западе ипотечный кризис - это, пожалуй, "легкая простуда" по сравнению с тем, что может произойти в ближайшее время с рынком недвижимости в России. Главное его достижение - он стал для покупателя невыгодным. За эти же деньги намного выигрышнее сегодня взять ипотечный кредит где-то в загранице и "интегрироваться" там.

Опросы показывают, что половина, а то и больше молодых россиян, наиболее мобильные и энергичные люди, с удовольствием уехали бы жить за границу. А если это так, то стоит догадаться: где им нужно жилье. И сообщения о том, что "русские" скупают недвижимость в Великобритании, США, Канаде и Средиземноморье, уже пугают мир.

Принципиально строительный бизнес из-под палки не заставишь строить больше, чем он может продать с выгодой для себя. Инвесторы, почуяв риски, стали сдержаннее питать стройки "кровью", замерли краны у зачатых объектов. Резко снизился спрос на строительные материалы, на некоторые из них цены поползли вниз, притом, что сначала сильно "упирались". За первые пять месяцев этого года темпы прироста ввода нового жилья в стране по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизились уже почти в 7 раз - это признак, что западный кризис дает свои ростки на нашей "почве".

. . .На дворе август. Всякий раз мы с содроганием встречаем его, вспоминая тот, 1998-го. Судя по всему, в августе 2008-го нас пронесет. Вот только уверенности, что мы дадим мировому кризису по носу, у меня, в отличие от эйфории наших руководителей, нет.