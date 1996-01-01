Виктор Ишаев избран академиком

На общем собрании Российской академии наук избраны 44 новых академика и 112 членов-корреспондентов. Действительным членом РАН (академиком отделения общественных наук по специальности "региональная экономика") стал губернатор Хабаровского края Виктор ИШАЕВ.

Кандидатуру Виктора Ишаева на собрании представляли президент РАН Юрий ОСИПОВ, академики Евгений ПРИМАКОВ, Валентин СЕРГИЕНКО и другие известные ученые. По их словам, это тот редкий случай, когда в одном человеке сочетаются крупный ученый и прекрасный организатор, государственный деятель. Его научные доклады на президиуме ДВО РАН были глубокими и яркими. Как сообщили в пресс-центре правительства края, Виктор Ишаев - единственный руководитель субъекта РФ, претендовавший в этом году на академическую степень.