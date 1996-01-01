Участники краевой программы "Квартира молодой семье" становятся собственниками жилья

Как сообщили в пресс-службе краевой администрации, в эти дни в управлении Федеральной регистрационной службы по Приморскому краю договоры купли - продажи на квартиры оформляют 38 молодых семей из домов, расположенных в Лесном квартале Владивостока (ул.Русская, 57-Л и 57-К).

Во Владивостоке, как и в Артеме, Находке, Уссурийске, участникам программы предоставляются квартиры в домах-новостройках. С 2003 года на строительство жилья для молодых из краевого бюджета направлено более 1 млрд рублей. Еще 166 млн рублей поступило в муниципальные образования края для приобретения квартир и домов для жителей других районов края. В этом году почти 342 млн рублей из краевого бюджета направлено в Уссурийск, где возводятся два дома. Здесь для участников программы будет выделено 180 квартир. А в 2005 году собственным жильем обзавелась 71 уссурийская семья.

С начала реализации программы "Квартира молодой семье" новоселье справили свыше тысячи молодых приморцев. И как сообщили в департаменте образования и науки края, сегодня 91 семья-участник программы уже стала полноправной хозяйкой квартир, досрочно и полностью погасив кредит. 52 из них - семьи, которые приобрели квартиры на вторичном рынке жилья.