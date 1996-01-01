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Жители Русского грозят сорвать форум АТЭС

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Пока власти всех уровней кормят владивостокцев сказочными перспективами, которые дарует предстоящий саммит АТЭС, жители острова Русский думают, как бы им до этого светлого будущего дожить. На этой неделе жители островного п. Канал заявили о готовности начать акции протеста, поводом для которых стала отмена с 1 августа захода сюда парома, связующего Владивосток и о. Русский.

Жители п. Канал написали открытое письмо на имя главы городской администрации Игоря ПУШКАРЕВА, а копии направили в краевое Законодательное собрание, в ООО "Мортранс" и даже в прокуратуру. "Более тридцати семей, постоянно проживающих в поселке, лишены элементарных условий проживания, медицинской помощи, транспортного сообщения с п. Подножье, где расположены службы жизнеобеспечения острова, - пишут в письме островитяне. - Даже пожарная служба прибывает в п. Канал через час".

По некоторым сведениям, официальной причиной отказа паромщиков заходить в п. Канал стала чрезвычайная изношенность пирса. Ремонтировать его власти не берутся уже не один десяток лет, а тут и повод хороший подоспел - все равно мост на остров построят. Но жителей поселка такое объяснение не устраивает. Очевидно, предполагают они, кому-то просто выгодно "избавиться от жителей п. Канал, владельцев дач и огородных участков", также говорится в письме. Островитяне знают, о чем говорят, - здесь практически невозможно оформить в собственность земельный участок старожилам, зато остров вовсю "пилят" малопонятные личности и фирмы.

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