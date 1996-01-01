Губернатор Приморья поднял вопрос об освоении подземных источников Пушкинского месторождения

Как сообщила пресс-служба администрации, ранее губернатор посетил Артемовский гидроузел, где ознакомился с ходом реконструкции очистных сооружений. В этом году на модернизацию объекта предусмотрено 80 млн рублей в краевом и порядка 227 млн рублей - в федеральном бюджетах. В ходе реконструкции производительность очистных увеличится до 325 тысяч кубометров в сутки, объем забора воды возрастет на 30 тысяч кубометров ежедневно, а главное - улучшится качество подаваемой потребителям воды.

Разработка подземных источников Пушкинского месторождения также повысит надежность водообеспечения Владивостока и юга Приморского края. По расчетам специалистов, строительство комплекса обеспечит дополнительно 200-250 тыс. кубометров воды в сутки. На проектирование объекта в краевом бюджете 2008 года предусмотрено 100 миллионов рублей.

Будут построены три насосные станции, общий узел водоподготовки, более 150 километров напорных и обычных водоводов. На проектирование третьего водовода в краевом бюджете-2008 уже предусмотрено 100 млн рублей. Нитка водовода протянется от Штыковского водозабора вдоль Амурского залива. Общая длина трубопровода - более 65 км. Также предусмотрено строительство трех насосных станций.

Строительство третьего водовода позволит подавать в город дополнительно 330 тысяч кубометров воды в сутки, а значит, заметно повысит надежность обеспечения горожан чистой водой.