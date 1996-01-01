Жесткая дифференциация зарплаты ожидает сотрудников приморских вузов, сообщил на встрече с ректорами вузов Владивостока, Уссурийска, Комсомольска-на-Амуре, Хабаровска и Биробиджана руководитель Федерального агентства по образованию Николай БУЛАЕВ.

Как сообщает PrimaMedia, Булаев отметил, что 30% средств от федерального фонда труда будет направлено на проведение очень жесткой дифференциации. "Причем основные правила проведения дифференциации вы должны будете разработать сами", - предупредил Булаев присутствующих ректоров. Глава федерального агентства по образованию также подчеркнул, что ректорам вузов необходимо активно работать над собственной системой оплаты труда, при чем делать это "публично, чтобы всем все было понятно".