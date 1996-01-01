Самолет "Владивосток-Авиа" совершил аварийную посадку в Красноярске из-за отказа двигателя

Самолет ТУ-204, следовавший рейсом Санкт-Петербург - Владивосток, на борту которого находилось 140 человек, совершил аварийную посадку в аэропорту "Емельяново" в Красноярске в воскресенье, сообщил РИА "Новости" оперативный дежурный МЧС по краю.

"В самолете произошел отказ правого двигателя. В 6.34 по местному времени (2.34 мск) самолет, принадлежавший авиакомпании "Владивосток-Авиа", благополучно приземлился в красноярском аэропорту", - сказал собеседник агентства. По его словам, на борту находилось 140 пассажиров, среди которых четыре ребенка, и восемь членов экипажа.