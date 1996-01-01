За полгода проели все льготные лекарства

В Приморском крае назрел очередной дефицит медикаментов, реализуемых в рамках программы льготного дополнительного лекарственного обеспечения. Такой вывод сделал главный федеральный инспектор по Приморскому краю Сергей ЛЕЛЮХИН по количеству жалоб, поступающих в его адрес.

В первую очередь, в рамках ДЛО ощущается нехватка препаратов для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, противосудорожных средств, а также лекарств для онкобольных. Как признался руководитель "Приморской краевой аптеки" Василий СЫСОЙКИН, нехватка средств не позволяет выполнять федеральную программу ДЛО в полном объеме. Главная проблема - 70% льготников вышли из системы дополнительного льготного обеспечения, предпочтя получать доплату деньгами.

"Не стоило допускать добровольного выхода из системы ДЛО такого количества людей, - считает Василий Сысойкин. - ДЛО работает по страховому принципу, и за каждым вышедшим ушли деньги. Оставшиеся больные, как правило, самые тяжелые, остаются при минимуме средств". Выход оба руководителя видят в корректировке краевого бюджета - необходимо выделить еще 172 млн руб. на приобретение лекарств для льготников.