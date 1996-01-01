Услуга туристических компаний "Туры без русских" стремительно набирает популярность

В мировой туриндустрии стремительно набирает популярность новая услуга - "туры без русских". Например, недавно голландская фирма Annasol Vliegvakanties опубликовала объявление, в котором обещает поселить клиентов в отеле, где обитают исключительно уроженцы Западной, но ни в коем случае не Восточной Европы. Их коллеги из Турции в своей рекламе пошли еще дальше: "Арзус" - стопроцентно турецкий курорт, гарантированно без русских".

Скорее всего, число клиентов у этих компаний прибавится. Ведь, если верить исследованиям голландского культуролога Эсме ВИССЕР, 40% европейцев, отдыхающих в Турции и Египте, жалуются на беспокойных русских соседей. Газета "Новые Известия" попыталась выяснить, чем наши путешественники не угодили иностранцам.

Многие причины подобного отношения, увы, давно и хорошо известны. Одна из главных состоит в том, что многие россияне ставят знак равенства между понятиями "выпивка" и "отдых".

Вот, например, запись на одном из немецких интернет-форумов: "Моя жена до сих пор не может забыть ту "сказочную" ночь в турецком отеле. Пьяные вдрызг русские в 04.00 стучались во все номера. Если им открывали - они обливали пеной из огнетушителя".