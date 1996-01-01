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Кадры решают все
Вынесенная в заголовок знаменитая фраза СТАЛИНА до сих пор не потеряла актуальности. К сожалению. Более того - кадровая проблема, похоже, стала еще острее. Как для России в целом, так и для Приморья - в частности. Не хватает чернорабочих, не говоря уж про высокопрофессиональных специалистов.
На днях провожал журналистку "Нью Йорк Таймс" из отеля "Хендэ". Попробовала она расплатиться за кофе и... не получилось. Несколько раз звала кого-нибудь из официанток. А девушки на нее посмотрят и вновь отвернутся. Минут через 15 смилостивились и прокричали издалека, что счет гостье не принесут. Оказывается, надо к кассе идти. Пошла американка за багажом. Парня на месте не оказалось. Он что-то оживленно обсуждал в компании коллег у стойки. Видим: нас заметил. Но не торопится. Подождали несколько минут. Никакой реакции. Американка вновь кричит и ручкой машет. Молодой человек наконец направился к нам и выдал багаж опаздывающей на самолет женщине. А его собеседник точно в такой же униформе взял да еще и передразнил гостью отеля - утрируя, так же ручкой помахал и тот же возглас издал! И гостье неудобно, и мне стыдно. Прячем глаза друг от друга. А ребята вовсю веселятся, видимо, принимая свое хамство за хорошую шутку. И это в одном из лучших отелей Владивостока.
Вот я и думаю: кто же будет обслуживать глав государств саммита АТЭС- 2012?! Неужели те же хамоватые ребята? Стыдно! А где же других-то взять? Можно, конечно, пригласить китайцев. А еще лучше поселить зарубежные делегации на комфортабельных океанских лайнерах. Надо вот только хороший предлог придумать, чтобы не дать им ступить на российскую дальневосточную землю, - не дай Бог с доморощенными хамами столкнутся да наше убожество увидят. Правда, встает вопрос - а зачем в таком случае мы, россияне, вообще к себе в гости саммит приглашаем?
Ну ладно - обслуживание гостей. Как-нибудь продержимся несколько дней. А строить-то кто будет?! И до начала возведения объектов саммита в объявлениях о найме на работу чаще всего приглашали строителей. Причем дефицит не только "чернорабочих", как, скажем, в Европе. Эту беду еще можно свалить на традиционную для российского Дальнего Востока нехватку людских ресурсов. Зауралье России всегда было малозаселенным. Да еще в лихие 90-е прошлого века многие дальневосточники перебрались в западные районы страны в поисках лучшей доли. Не думаю, что уехали лучшие. Скорее, наиболее активные и наименее патриотичные. Тем не менее отток весьма ощутимый.
В результате дефицит даже высококвалифицированных кадров. С телеэкранов не исчезают объявления администрации края с приглашением специалистов самого разного уровня. Да и мэрия Владивостока не знает, где отыскать подходящих специалистов. К тому же проблема искусственно усугубляется сложившейся системой отбора.
На работу, особенно на ответственную должность, принимают не просто профессионала, а в первую очередь "своего" профессионала. Не дай Бог человека заподозрить в принадлежности или хотя бы симпатиях к чужой "команде". Каким бы авторитетом и знаниями он ни обладал - работу не получит. А может быть, зря? Вдруг человек эффективно работал в другой команде не из чувства личной преданности к лидеру, а просто потому, что, как настоящий профессионал, не может позволить себе трудиться кое-как, и не менее качественно стал бы работать в любой другой команде? Думаю, таких - большинство. Тем не менее с клеймом "чужого" шансов у этих людей почти нет. В результате и без того тонкий слой профессионалов в той или иной области истончается до прозрачности.
Вместе с тем вот парадокс, людей с высшим образованием избыток. Многие выпускники вузов не могут найти работу по специальности. А что выпускнику делать? Выйти на площадь да крикнуть: "Я грамотный специалист, инициативный, да трудолюбивый. Возьмите меня!". Но кто ж ему поверит? А рекомендации взять негде.
В итоге вот уже и президент Дмитрий МЕДВЕДЕВ поднял тему на общенациональный уровень. Президент предложил сформировать общероссийский резерв управленческих кадров. И в то же время глава государства деликатно "не заметил предложение "Единой России", создать кадровый резерв.
Вновь срабатывает принцип "свои-чужие". Да и о системе подготовки кадров с малых лет речи, к сожалению, пока нет. А жаль!
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