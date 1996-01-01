В Хабаровском крае пока действуют только четыре негосударственных пенсионных фонда

Последняя пенсионная реформа в России началась в 2002 году. Тогда пенсия граждан была разделена на базовую, страховую и накопительную части, при этом накопительную часть граждане могли перевести под управление негосударственного пенсионного фонда или управляющей компании. С начала реформы в Хабаровском крае накопительную часть пенсии перевели в управляющую компанию около 9 тыс. человек и еще 44 тыс. граждан написали заявления о переводе своих накоплений в негосударственные пенсионные фонды.

С 1 января 2002 года пенсии граждан, рожденных после 1967 года, начали формироваться по новому принципу. Все пенсионные отчисления были разделены на базовую, страховую и накопительную часть. При этом граждане получили возможность перевести накопительную часть пенсии из Пенсионного фонда России (ПФР) в негосударственный пенсионный фонд (НПФ) или управляющую компанию (УК). Пенсионными накоплениями ПФР управляет государственная управляющая компания "Внешэкономбанк", по закону может инвестировать средства только в государственные ценные бумаги, доходность по которым невысока. В среднем доходность государственной УК "Внешэкономбанк" составляет около 6% годовых.

Частные управляющие компании имеют более широкие возможности. Но они работают с деньгами обезличенно, то есть ПФР перечисляет в управляющую компанию пенсионные накопления всех застрахованных лиц, пожелавших, чтобы их пенсионные накопления инвестировала данная управляющая компания.

Негосударственный пенсионный фонд (НПФ) имеет широкие возможности для инвестирования (государственные ценные бумаги, акции и облигации крупных компаний и предприятий, банковские депозиты, валюта), может работать сразу с несколькими УК, то есть, попросту говоря, не складывает "все яйца в одну корзину". В любое время вы можете узнать, сколько денег находится на вашем счете. Доходность НПФ по управлению накопительной частью трудовых пенсий граждан за последние годы в среднем в 2 раза превышала доходность "Внешэкономбанка". Таким образом накопительная часть пенсии, сформированная в НПФ или УК к наступлению пенсионных оснований, может быть в несколько раз выше накопительной пенсии, сформированной в государственной управляющей компании.

На сегодняшний день в Хабаровском крае работают четыре НПФ: "Благосостояние", "Лукойл-Гарант", "Электроэнергетики" и " Оборонно-промышленный фонд". Три из этих фондов были привязаны к структурам крупных предприятий, расположенных на территории Хабаровского края. Так, учредителем НПФ "Благосостояние" является ОАО "РЖД", фонд "Электроэнергетики" был учрежден РАО "ЕЭС России" и обслуживал в основном представителей этой отрасли, "Оборонно-промышленный фонд" сразу ориентировался на предприятия оборонки. По словам начальника управления организации персонифицированного учета и взаимодействия со страхователями и застрахованными лицами отделения ПФР по Хабаровскому краю Ольги Даниловой, с начала реформы в крае накопительную часть пенсии перевели в управляющую компанию 9 тыс. человек, и еще 44 тыс. граждан написали заявления о переводе своих накоплений в негосударственные пенсионные фонды.

"Из общего числа переводов граждан в НПФ лидирующие позиции в регионе занимает фонд "Благосостояние", в основном благодаря заключению договоров с сотрудниками РЖД", - сказала О. Данилова.

Филиалы НПФ "Благосостояние", "Электроэнергетиков" и "Обороно-промышленного фонда" работают в регионе уже достаточно давно. Самым молодым пока является филиал НПФ "Лукойл-Гарант", он был открыт в ноябре 2007 года. Среднегодовая доходность всех работающих в регионе филиалов НПФ находится на уровне около 12% в год. При этом результаты работы фондов в прошлом году были несколько хуже результатов 2006 года, поскольку в 2007 году произошла существенная коррекция фондового рынка.

Между тем, с 1 января 2009 года начнется новый этап пенсионной реформы. Начиная с 2009 года, российские граждане смогут получать на каждый свой рубль, отложенный на старость, еще рубль от государства. Задача программы - научить граждан определенным вещам: самостоятельной заботе о пенсии и привычке к инвестированию. Однако при явных плюсах новая система вполне может превратиться в нечто столь же невнятное, как и существующая сегодня накопительная система в рамках обязательного пенсионного страхования. Будущая система софинансирования пенсионных накоплений имеет ряд очевидных преимуществ помимо собственно государственного внимания, что само по себе уже очень важно. Во-первых, не секрет, что добровольные пенсионные накопления как таковые в стране до сих пор малопопулярны, а негосударственное пенсионное обеспечение держится в основном на крупных работодателях. "Пока количество российских предприятий, дающих сто процентов доходности на дополнительные пенсионные взносы своих работников в рамках долевого участия в корпоративных проектах, исчисляется единицами, от силы - десятками, - говорит президент НПФ "Лукойл-Гарант" Сергей ЭРЛИК. - Поэтому для тех, у кого работодатель подобную программу не внедрил, но зарплата позволяет делать отчисления на будущую пенсию, государственная программа будет целесообразна".

Между тем некоторые эксперты считают, что пенсионные накопления граждан имеют слабую юридическую защищенность. "Сегодня в системе обязательного пенсионного страхования граждане заключают договор с НПФ и не заключают с ПФР, - проводит аналогию председатель технологического комитета Национальной ассоциации пенсионных фондов Олег Колобаев. - Но в системе, в которой предусмотрены добровольные взносы граждан, права и обязанности сторон обязательно должны быть закреплены договором. Если этого не произойдет, то единственное, чем будет гарантирована сохранность денег, добровольно внесенных человеком на свой счет, - субсидиарной ответственностью ПФР и государства. Непонятно, кому человек сможет предъявлять претензии, на кого подавать в суд и так далее".