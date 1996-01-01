Необычное зрелище решили устроить для жителей Владивостока несколько инициативных предпринимателей. 3 августа в 16.00 каждый желающий может стать участником праздника "Свадебный Арбат".

Прокатиться на свадебном лимузине, увидеть на сцене демонстрацию мод, бесплатно воспользоваться услугами визажиста, принять участие в мастер-классе по украшению тортов в этот деть сможет любой желающий. Но запуск в небо воздушных шаров будет доверен только влюбленным парам - они напишут на них пожелания, которые, будем надеяться, непременно сбудутся.

Все это зрелище отснимут целых шесть фотографов, и эти кадры потом можно будет найти в Интернете на свежесозданном по этому случаю сайте. Подобный праздник повторится только через год. Правда, дата еще не определена - либо в новый православный праздник - День семьи, либо в день рождении города.