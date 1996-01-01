Сегодня в России на 10 тысяч граждан приходится 500 студентов (норма, прописанная в законе, - 170: им госбюджет может обеспечить получение высшего образования). Только в Москве работают 308 вузов с филиалами. Готовят для поступления в них свыше тысячи платных центров довузовской подготовки. Вопреки всем прогнозам, популярные среди абитуриентов специальности - экономика, юриспруденция, иностранные языки - продолжают расти в цене. Сюда продолжают ломиться абитуриенты. И по самым последним социологическим исследованиям, проводимым независимым рейтинговым агентством в сфере образования "РейтОР", в 2008 году стоимость обучения на контрактной основе на соответствующих факультетах ведущих вузов Москвы выросла почти на 60% по сравнению с прошлым годом. Самый дорогой вуз в России - МГУ. Год обучения обойдется на гуманитарных факультетах в четверть миллиона рублей.