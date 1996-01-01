Россия укрепит флоты авианосными группами

По его словам, командование ВМФ приняло решение строить не просто авианосцы, а морские авианосные системы. Их строительство начнется после 2012 года. Высоцкий подчеркнул, что новые морские авианосные системы будут сильно отличаться от сегодняшних авианосцев и авианосных групп и будут действовать в тесном взаимодействии с космической группировкой. Кроме того, авианосные системы будут действовать в тесном контакте с военно-воздушными силами и системами ПВО. Уже идут научно-исследовательские работы по первому кораблю, затем начнется опытно-конструкторский этап, сказал адмирал.