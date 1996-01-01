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Россия скоро отпразднует День железнодорожника РФ
Железнодорожное дело в России начиналось еще в 1837 г., когда австрийский профессор Герстнер смог убедить императора Николая I построить железную дорогу между Петербургом и Царским Селом. Строительство 27-километровой узкоколейки и её эксплуатация стали первой практической школой российских железнодорожников. Император Николай, сам прекрасный военный инженер, лично следил за ходом работ.
Назначенный в 1842 г. Главноуправляющим путей сообщения граф Клейнмихель твердо усвоил главный принцип императора: "Невозможного нет!", и повел прокладку первой настоящей железной дороги России Санкт - Петербург - Москва в соответствии с ним. Все работы были выполнены в срок и с высоким качеством. Но верный принципам той же эпохи граф проворовался и был от должности в 1855 г. уволен.
25 июня 1896 г. исполнилось 100 лет со дня рождения императора Николая Павловича, и Россия широко праздновала это событие. Николай II выпустил по этому поводу специальный манифест и, отмечая роль Николая как первостроителя российских железных дорог, специальным Указом постановил с 1897 г. праздновать ежегодно 25 июня День путей сообщения.
И вот наступило 25 июня 1897 г. - День путей сообщения, первый общенациональный профессиональный праздник России. В Петербурге его отметили с размахом. Министерство путей сообщения всегда гордилось своей автономией от гражданской администрации. Это было почти что государство в государстве. Оно имело свои воинские части - железнодорожные батальоны, свои правоохранительные органы - жандармско-полицейские управления железных дорог, которым в провинции подчинялись и местные охранные отделения. Торжества проходили в Екатерининском дворце. Высочайший указ о повышениях в чинах и наградах был разослан заранее. Собравшимся был предложен бал и прекрасный буфет.
На нашей далекой окраине все проходило гораздо скромнее. Во Владивостоке в здании железнодорожного вокзала собрались все приморские власти: губернатор и городской голова, капитан порта и флагманы эскадры, командование крепости и, конечно, хозяева праздника - железнодорожники.
Начавшееся в марте строительство железной дороги через Китай должно было ускорить соединение Владивостока с центральной Россией. Порт получил самый современный ледокол "Надёжный" (он послужит прообразом "Ермака"). Навигация могла стать круглогодичной, ждали роста товарообмена между местными торговыми домами и европейскими.
Раз скоро Владивосток соединит с Хабаровском железная дорога (это случится 31 августа), то как дальше вести расселение прибывающих из России на пароходах добровольного флота крестьян? Главный строитель будущей Маньчжурской (Восточно-Китайской) железной дороги инженер Югович просил помочь строительству кадрами, так как даже просто грамотных людей на должности служащих не хватает. Заодно решили, где Обществу Восточно-Китайской дороги лучше всего заказать речные пароходы для перевозки строительных материалов и грузов по Сунгари и Амуру.
Жители с удовольствием пользовались железной дорогой, начавшей перевозки между Владивостоком и Никольском -Уссурийским в 1893 г. В Никольск по делам и в гости ездили только на поезде. На пикники в Алютинскую дачу (Садгород) пригородный вагон предпочитали пролётке извозчика, сдирающего за проезд три шкуры. Многие горожане поспешили обзавестись собственными дачными домами на Седанке и около станции Хилково (Океанская). Воскресные дни многие старались провести за городом, и потому иногда в пригородных поездах устанавливался проезд в 4 классе. В него сажали-грузили пассажиров уже не счетом, а насыпью, зато билет стоил копейки. И городские лошади уже не вставали на дыбы при виде паровоза, пересекающего Светланскую.
Прошло 10 лет. Отгремели война и погромы. В 1907 г. железнодорожники снова пригласили на свой праздник все власти и городской бомонд. Почётными гостями стали вернувшиеся из японского плена защитники и руководители обороны Порт-Артура.
Праздник шел своим чередом. Молодежь веселилась вовсю. По настоятельным просьбам местная знаменитость, будущий кафедральный протодьякон отец Александр, спел посвящённую постройке Царскосельской железной дороги "Попутную песню" Глинки. Правда, в ней паровоз ещё называется "пароходом", но это была первая русская песня про железную дорогу.
А молодой инженер-путеец, помощник Юговича, убедительно доказал, окружившим его дамам, что великий Лев Толстой в железнодорожных дорогах ничего не понимает, что под колеса нашего вагона броситься абсолютно невозможно. Его конструкция не позволит этого сделать. И, конечно, Анне Карениной, чтобы покончить с собой, должно было броситься только под паровоз, а в романе она этого не сделала. Потому оступившаяся дама, безусловно, жива, примирилась с супругом, получившим даже орден Владимира I, и воспитывает внуков. Ах, какой это был бальзам на души и сердца владивостокских дам! Ведь как они по вине писателя страдали вместе с несчастной Анной! Веселье, подогреваемое шампанским, пошло с утроенной радостью.
И оно шло вдоль всех железных дорог России. Так 25 июня 1907 г. Россия праздновала профессиональный праздник - День железнодорожника.
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