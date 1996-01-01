"Краса России" живет в Новосибирске

В Петрозаводске завершился конкурс красоты "Краса России-2008", сообщает "Лента.Ru". Гран-при конкурса получила жительница Новосибирска, представлявшая, однако, Кемеровскую область, откуда она родом, - 20-летняя Софья Ларина.

До этого два года подряд конкурс выигрывали москвички - Александра Мазур в 2006-м и Наталья Андреева в 2007 году. В этом году конкурс, девиз которого - "К процветанию великой России - через гармонию и красоту россиянок!", проходил в 15-й раз, и впервые за всю историю конкурса финал состоялся не в Москве.