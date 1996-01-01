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Дальневосточный полпред посетил детский центр "Океан"
Полпред президента России в ДФО Олег САФРОНОВ по просьбе главы государства Дмитрия МЕДВЕДЕВА посетил Всероссийский детский центр "Океан", где отдыхают 350 детей из южной китайской провинции Сычуань, пострадавшей от разрушительного землетрясения.
Знакомство с центром "Океан" началось с осмотра спортивного города, что рядом с жилыми корпусами. Полпред также поинтересовался, в каких условиях живут дети, чем занимаются, как их кормят.
В "Океане" большую часть своего времени дети заняты в спортивных и культурных мероприятиях. Особое место в расписании занимает и "Школа добра" - уроки, на которых дети по желанию, учатся чему-то новому или развивают свои таланты.
Олег Сафонов посетил несколько классов, где ему были представлены работы, сделанные руками детей. Полпред похвалил маленьких мастеров. В одном из классов "Школы добра" Сафонов познакомился с мальчиком, который на себе во время землетрясения вынес 10 человек. Поощрив героя маленьким презентом, автоматической ручкой, пожав ему руку и похвалив, полпред собрался продолжить осмотр. Но тут и мальчик захотел сделать ему такой же подарок и подарил ему одну из своих работ, сделанных там же на уроке. Не ожидавший ничего подобного Сафонов принял подарок и обнял паренька.
"Я думаю, что, безусловно, дети, которые находятся здесь, в России, навсегда её запомнят. Это взаимное проникновение двух культур, российского и китайского народов. Я думаю, что это мероприятие очень важное для развития двухсторонних отношений между Россией и Китаем", - сказал Сафонов.
Последнее место, которое посетил полпред Олег Сафонов, был ледовый дворец, где дети играли в хоккей. Полпред быстро надел коньки под одобрительные восклицания журналистов и заинтересованные взгляды детей из Китая, а потом вышел на лед и легко пробежал три круга. "В следующий раз я с вами еще сыграю, так что готовьтесь",- сказал Сафонов.
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