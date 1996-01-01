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Как понять, что ваш собеседник лжец
Давно известно, что язык тела может многое рассказать о человеке. Он позволяет нам узнать скрытые мысли, чувства и заботы других людей. Глаза, пальцы, руки, ноги очень часто разоблачают наши надежды, страхи, наше беспокойство и наши черты характера. Очень о многом говорят наши жесты.
Язык тела может быть очень полезен, если знать несколько тонкостей. Вот семь знаков тела, по которым можно понять, что ваш собеседник вам лжет.
Избегает смотреть в глаза или же, наоборот, смотрит в упор. Глаза более откровенны, чем слова, и человек, который подсознательно врет, боится , что взгляд его "выдаст". Как правило, подводит в этом случае и рот, асимметричность которого отражает дискомфорт и нервозность. Однако некоторые опытные лжецы, когда лгут, пользуются сигналами, выражающими полную искренность. Они смотрят вам прямо в глаза, не допускают предательских покачиваний головой и при этом бесстыдно лгут.
Постоянно почесывается. Нервный зуд, как правило, свойственен людям, которые врут. Собеседник чешет нос, трет глаза, проводит рукой по волосам.
Чрезмерно говорлив. Подсознательно чувствуя свою вину, лгущий человек, чтобы казаться естественным, преувеличивает детали и при смене темы не выдерживает паузу.
Меняется в выражении эмоций. Частота и продолжительность эмоциональных жестов, таких как улыбка, хохот, объятия, похлопывания по спине, у нечестного собеседника отличаются от обычно ему свойственных.
Резко меняет тему разговора. Меняя тему разговора, врун быстро переключает внимание собеседника, чтобы тот не смог осмыслить сказанное и не распознать ложь.
Постоянно меняет позу. Человек спокойный и расслабленный обычно какое-то время сохраняет одну позу. Если же что-то не так, он начинает ерзать, топтаться, скрещивает руки и ноги, пальцы становятся "нервными".
Держит дистанцию. Лгущий человек испытывает напряжение, он понимает, что выражение его лица меняется, поэтому старается держаться от вас подальше.
Чрезмерно поясняет детали. Обдумавший ложь заранее, разрабатывает целый "план" беседы, он пытается предугадать возможные вопросы и готовит на них ответы, чтобы быть убедительным. Поэтому если собеседник очень подробно излагает детали, особенно в свое оправдание, то это может послужить сигналом к тому, что он что-то скрывает.
Для большинства людей врать гораздо труднее, чем говорить правду. Поэтому внутренний конфликт лжеца находит свое отражение в его внешнем поведении, которое он изо всех сил пытается контролировать, в психофизиологических проявлениях, которые предательски говорят нам, что человек крайне взволнован и напряжен - в словах и высказываниях лжеца, которые так часто непоследовательны, сбивчивы и порой неадекватны. В то же время не стоит становиться маньяком, подсчитывающим количество морганий и капелек пота на лбу. Вполне вероятно, что человек волнуется совершенно по другому поводу, и сейчас ничего не остается делать, как просто дать ему успокоиться и прийти в себя.
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