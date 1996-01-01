К кому в современном мире может обратиться человек, столкнувшийся с действительно серьёзными проблемами в жизни? К близким и родным, а если их нет - к психологу или в больницу. А если не найти денег и на кусок хлеба? Общественная организация "Росток" задалась целью помогать и поддерживать людей, которые не находят путей решения своих проблем и способов избавления от страданий.

Один из главных организаторов движения Алексей Филатов так характеризует его цели: реабилитация людей, столкнувшихся с проблемой наркомании и алкоголизма, помощь инвалидам, приют для оставшихся без крова над головой.

Путь к свободе

"Росток" существует чуть более двух месяцев, и он стал ответвлением другого движения, успевшего уже набрать популярность - "Путь к свободе". Зачем нужно жертвовать своим временем, силами и средствами участникам этих организаций?

- Людей мы берём без всякой отдачи, в ущерб себе. Но мы верим в Бога и в то, что добрые дела должны совершаться, - говорит Алексей Филатов. - Этим людям мы хотим подарить надежду на светлую жизнь, даже тем, кто уже опустился на самое дно. И для нас нет большего удовольствия, чем видеть, как наши подопечные постепенно возвращаются к настоящей жизни и начинают адаптироваться к обществу.

В организации, кроме приюта для бездомных и инвалидов, есть хоспис для неизлечимо больных. Этим людям мы хотим дать возможность умереть достойно, похоронить их хотя бы по всем правилам, дать хоть какой-то уход. Больницы с удовольствием доверяют нам своих пациентов, потому что для них неизлечимо больные люди - тяжкая обуза.

- Весь секрет работы организации - в добром, искреннем отношении к тем, кто сюда приходит, - поделилась одна из девушек, занятых общественной работой. - До того, как придти сюда, я сидела на игле восемь лет, и никакой надежды на выздоровление, казалось, не было. Сюда я попала буквально в бессознательном состоянии, отвела меня подруга моей матери, слышавшая до этого про "Путь к свободе". И вот уже четыре месяца я не только не употребляю наркотики, за всё это время у меня ни разу не возникло желания вернуться к такому существованию. Я видела, что все люди, к которым я попала, по настоящему болеют за меня, я им не безразлична. Сейчас же я считаю своим долгом помогать другим, как когда-то помогли мне. Многие занятые сегодня в нашем движении - именно те, кто раньше нашёл спасение здесь.

Вернуться к реальной жизни

- Единственное, в чём мы пытаемся убедить своих подопечных, - нужно возвращаться к реальной жизни, пытаемся найти для них какое-то занятие, работу, - добавляет Алексей Филатов. - Обращаемся к бизнесменам с просьбой предоставить рабочие места, и те идут нам навстречу. Некоторые поначалу не доверяют нашим намерениям, мы же просим посетить наш пансионат, посмотреть, чем мы здесь заняты, и в итоге получаем не только работу для наших подопечных, но и материальную помощь.

Ещё одна сторона движения "Росток" - профилактическая работа: показ видеороликов в учебных заведениях, лекции на тему алкоголизма и наркомании.

Участники движения говорят: "мы хотим предотвратить то, с чем нам и приходится работать, понимая, что ни нравоучениями, ни запретами не достучаться до понимания. Наша цель - показать всё наглядно и интерактивно, пригласить наших бывших подопечных, чтобы они сами честно рассказали о том, что им пришлось пережить.

И немаловажное значение мы придаём возможности молодёжи самовыражаться и находить удовольствие в этом, а не в затуманивании своего сознания. В ближайшее время хотим возродить традицию фестивалей, которые раньше проходили на улице Фокина. У нас есть музыкальная студия, инструменты, где ребята из "Ростка" репетируют и записывают свои песни. Планируем проводить концерты каждую субботу вечером. Администрация уже выделила нам для этого территорию на Набережной, возле большого фонтана. Также мы хотим, чтобы все ребята, желающие выступить, получили такую возможность. Для них мы ставим ряд условий: нельзя выступать нетрезвым и допускать в текстах мат, призыв к вредным привычкам, богохульствовать. Ведь наша цель - отвлечь молодёжь от пагубных пристрастий".