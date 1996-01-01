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В Арсеньеве состоялась расширенная встреча жителей города с представителями предприятий жизнеобеспечения по инициативе Думы городского округа
В Арсеньеве состоялась расширенная встреча жителей города с представителями предприятий жизнеобеспечения по инициативе Думы городского округа. Здесь были директора управляющих компаний, обслуживающих организаций, работники администрации, депутаты.
Зам. директора филиала "Арсеньевский" КГУП "Примтеплоэнерго" С.ТАРАНЕНКО отметил, что долги горожан за услуги составляют более 97 млн руб. А это деньги, которые могли бы пойти на покупку топлива, зарплату, ремонт сетей. Директор ОАО "Арсеньевэлектросервис" Владимир ЯКОВЛЕВ рассказал, что его предприятие обслуживает 230 подстанций. Нет возможностей для дальнейшего подключения "альтернативщиков" к электроотоплению: мощностей не хватает, закрыты многие подстанции. Директор компании "Лифтсервис" Анатолий АКИМОВ отметил, что есть три главные проблемы: отопление и горячая вода, брошенные квартиры, в которые невозможно попасть, чтобы заменить стояки, неплатежи за оказанные услуги.
Начальник жилищного отдела департамента ЖКХ и топливных ресурсов края Валентина ШМЕЛЕВА поведала о целях и задачах ФЗ "О фонде содействия реформированию ЖКХ". Гражданам дается возможность привести в порядок многоквартирные дома за счет средств фонда, которые составляют 240 млрд. руб. Из них почти 3,5 млрд - доля Приморья. Но чтобы получить эти деньги, надо выполнить основные 12 условий предоставления финансовой поддержки за счет средств фонда.
Главное - собственниками помещений должен быть выбран один из способов управления многоквартирным домом - ТСЖ, УК. Далее нужно определить, какой тип ремонта нужен дому. Затем надо определить сметную стоимость этих работ. И собственники квартир должны согласиться на пятипроцентное софинансирование от полученной суммы. Если ремонт кровли стоит 1 млн руб., то 50 тыс. руб. доплачивают жильцы дома. Доля участия МО - 25%. И 70% - это безвозмездные средства фонда содействия реформированию ЖКХ. Потом составляется ходатайство в органы местного самоуправления для формирования муниципальной адресной программы. Из всего жилого фонда многоквартирных домов в городе в эту программу должно быть включено всего 5%.
В Приморье в целом число городов, соответствующих требованиям ФЗ для получения федеральных средств на модернизацию ЖКХ, растет, но медленно. Кроме всего прочего, есть и такое условие: в краевую программу должно быть включено не менее двух МО, с определенным количеством ТСЖ и населением не менее 400 тыс. человек. Только те многоквартирные дома, что выполнят все условия, будут включены в программу фонда.
Представитель отдела соцзащиты населения администрации АГО напомнил собравшимся, что скоро все натуральные льготы по ЖКХ в крае будут заменены на денежные выплаты. Экспериментальный ввод новой системы был опробован в Ханкайском и Пограничном районах и дал положительные результаты. Это позволит освободить предприятия ЖКХ от несвойственных им функций по предоставлению льгот. Сейчас этим займутся отделы социальной защиты.
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