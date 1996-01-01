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МУЗ "Родильный дом №4" провел конкурс фотографий среди беременных женщин
Год семьи нашел свое отражение и во Владивостоке. МУЗ "Родильный дом №4", объединенный с недавнего времени с женской консультацией, что на пр-те Острякова, 6, провел конкурс фотографий среди беременных женщин "Я и моя семья".
"Беременная женщина - это эмоционально очень хрупкое существо, - объясняет нам заведующая женской консультацией, врач высшей категории Ирина Торговицкая. - Наша задача состоит в том, чтобы поддержать её. Готовясь к рождению ребенка, женщина должна всегда быть веселой, радоваться жизни, осознавать, как прекрасно то, что в ней уже существует новая жизнь, которую она может подарить малышу. Она должна заниматься творчеством. Именно поэтому мы проводим наш конкурс, чтобы женщины могли получить массу приятных впечатлений и от самого творческого процесса, и оттого, что они за это еще и получают подарки".
Первое место заняла Мария Пушкарева, редактор газеты "Правый руль" (Издательская компания "Золотой Рог"). За ее чудесные, полные неподдельной радости от предстоящего рождения уже второго ребенка фотографии она была награждена соковыжималкой. За второе и третье места участвовавшие в конкурсе женщины, готовящиеся к появлению малышей, получили чайник и утюг. Без подарков не остался никто. Даже тем, кто не занял призовые места, были вручены поощрительные призы. Также подарками были отмечены и врачи женской консультации, которые и осуществляют наблюдение за состоянием находящихся в непростом состоянии женщин. Финансирование осуществлялось со стороны фармакологических компаний.
"В этот период главное - поддержка, контакт с врачом, - делится с нами Ирина Петровна. - Чтобы женщина знала: если у неё возникают какие-то проблемы, она всегда может прийти и поделиться ими с наблюдающим её врачом, найти решение этой проблемы. Знакомство с врачом должно начинаться еще до беременности, чтобы женщина полностью доверяла ему, знала, что может на него положиться. Главная награда для наших докторов - когда, родив один раз, мамочка со второй беременностью приходит наблюдаться у того же врача. Некоторые наши специалисты отслеживают все моменты развития плода уже у третьего поколения. Мы очень приветствуем, когда будущие мамы приходят со своими мужьями. Ведь когда они наблюдают за всеми изменениями и нюансами вместе, возникает невероятно прочная эмоциональная связь, семья укрепляется".
Очень важно для будущей мамы внимательно следить за тем, чтобы вокруг нее была благоприятная атмосфера: и экологическая, и психологическая. Ведь сейчас уже есть все условия для вынашивания здорового, умного, крепкого малыша. А что может быть для женщины большим счастьем! Ведь когда мама улыбается, улыбается и малыш.
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