Общественный совет при ГФСИН по Приморскому краю Минюста РФ начал свою работу

Общественный совет при ГФСИН по Приморскому краю Минюста РФ, куда вошли предприниматели, ветераны службы, руководители ведущих приморских СМИ, начал свою работу.

В минувший вторник представители совета посетили лечебно-исправительное учреждение №23 в г. Уссурийске, чтобы ознакомиться с жизнью и бытом заключенных, производственно-хозяйственными возможностями колонии, а также на месте услышать жалобы и пожелания заключенных.

Надо отметить, что выбор места первого рабочего визита совета был далеко не случаен. ЛИУ-23 занимает особое место в исправительной системе не только приморского ГУФСИН. В стране не так много колоний, где под крышей лечебно-исправительного учреждения содержится спецконтингент трех режимов отбывания наказания: общего, строгого и особого.

Другая особенность - руководит колонией самый молодой начальник во всем приморском ГУФСИНе. Недавно подполковнику внутренней службы Алексею ПАВЛЕНКО исполнилось 36 лет.

В целом представители Общественного совета были удовлетворены тем, что увидели. На территории колонии и в общежитиях - чистота и порядок, кухня варит и печет хлеб исключительного качества, а те, кому выпала удача попасть на производство, шьют и кроят на заказ тысячи единиц продукции ежемесячно.

Исключением в благостной картине стал, пожалуй, один момент, который как раз и связан с производством. Так, член совета директор птицефабрики "Уссурийская" Евгений РАЗНИК, человек, ценящий каждую секунду рабочего времени, был немало удивлен тем, что большинство заключенных по тем или иным причинам нельзя привлечь к производству или хотя бы общественно-полезному труду. Увы, но это бич не только ЛИУ-23. Законодательные рамки, морально-психологическое, а подчас и физическое здоровье заключенных не дают им права принимать участие в такой деятельности.