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Общественный совет при ГФСИН по Приморскому краю Минюста РФ начал свою работу

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Общественный совет при ГФСИН по Приморскому краю Минюста РФ, куда вошли предприниматели, ветераны службы, руководители ведущих приморских СМИ, начал свою работу.

В минувший вторник представители совета посетили лечебно-исправительное учреждение №23 в г. Уссурийске, чтобы ознакомиться с жизнью и бытом заключенных, производственно-хозяйственными возможностями колонии, а также на месте услышать жалобы и пожелания заключенных.

Надо отметить, что выбор места первого рабочего визита совета был далеко не случаен. ЛИУ-23 занимает особое место в исправительной системе не только приморского ГУФСИН. В стране не так много колоний, где под крышей лечебно-исправительного учреждения содержится спецконтингент трех режимов отбывания наказания: общего, строгого и особого.

Другая особенность - руководит колонией самый молодой начальник во всем приморском ГУФСИНе. Недавно подполковнику внутренней службы Алексею ПАВЛЕНКО исполнилось 36 лет.

В целом представители Общественного совета были удовлетворены тем, что увидели. На территории колонии и в общежитиях - чистота и порядок, кухня варит и печет хлеб исключительного качества, а те, кому выпала удача попасть на производство, шьют и кроят на заказ тысячи единиц продукции ежемесячно.

Исключением в благостной картине стал, пожалуй, один момент, который как раз и связан с производством. Так, член совета директор птицефабрики "Уссурийская" Евгений РАЗНИК, человек, ценящий каждую секунду рабочего времени, был немало удивлен тем, что большинство заключенных по тем или иным причинам нельзя привлечь к производству или хотя бы общественно-полезному труду. Увы, но это бич не только ЛИУ-23. Законодательные рамки, морально-психологическое, а подчас и физическое здоровье заключенных не дают им права принимать участие в такой деятельности.

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