В мемориале героям Хасана нет останков самих участников пограничного конфликта

Во Владивостоке, на старом кладбище на полуострове Шкота в районе мыса Эгершельда, запланировано открытие мемориала в честь героев Хасана, установленного здесь еще в 1988 году. Автор проекта памятника Станислав Федорович ШЕВЕЛЕВ, в те годы архитектор Фрунзенского района.

Два огромных штыка устремились в небо, символизируя сплоченность бойцов Красной армии и пограничников. Между штыками - герб Советского Союза. На постаменте - бронзовый венок, каска из алюминия и бронзовая табличка с именами погребенных. Таким был мемориал в день своего установления. До момента его реставрации 20 лет спустя "дожили" лишь облезшие штыки да потрескавшаяся от времени и соленых ветров бетонная плита в основании монумента. Вандалы утащили каску, герб, венок, бронзовую табличку. Сам памятник поглотили кустарник и полынь. Хотя решением крайисполкома № 125 от 27.02.1989 года он был принят под охрану государства. Тогда же мемориал был внесен в Госреестр под № 2500113000 и ему был присвоен статус культурного наследия регионального значения.

…Сложно представить, что было бы с полуразрушенным мемориалом, если бы не грядущий юбилей событий на Хасане. Среди первых, кто предложил его восстановить, были старшеклассники владивостокской школы № 28 и их наставник, краевед Борис Дмитриевич ШАДРИН. Они же регулярно проводили субботники на его территории. Идею школяров, правда, несколько своеобразно, подхватил председатель Совета ветеранов Владивостока Яков Григорьевич КАН. Он предложил... перенести прах героев на Морское кладбище. Обсуждалась проблема "могилы героев Хасана" и в Думе Владивостока.

Между тем пока депутаты и пресса ломали копья по этому поводу, обличая власть имущих в бездушии, реставрацией комплекса занялось... Товарищество индивидуальных застройщиков (ТИЗ) "Восток", чьи дома находятся буквально в нескольких метрах от заброшенного кладбища. Как рассказал "ЗР" председатель ТИЗ "Восток" Владимир Александрович КУЧИН, ему и его соседям надоело смотреть на разграбленный памятник.

Инициативу "восточников" поддержали автор мемориала Станислав Федорович Шевелев, а также известный приморский скульптор Виктор Григорьевич ШАРОГЛАЗОВ. Он изготовил из "антивандального" полимербетона недостающие металлические фрагменты. На вид этот материал - настоящий металл, а на самом деле - очень твердая и долговечная обманка. Для "металлистов" она не представляет интереса.

В марте 2008 года Управление культуры Приморского края выдало ТИЗ "Восток" охранное обязательство № 1432-08 на объект культурного наследия регионального значения. Согласно этому документу, ТИЗ "Восток" обязуется восстановить и в дальнейшем поддерживать в должном состоянии "Братскую могилу командира Красной армии К. Миронова и красноармейцев, погибших в боях с японскими милитаристами в 1938 году у озера Хасан". Именно так именуется мемориал в официальных бумагах.

Между тем, по словам Бориса Дмитриевича Шадрина и директора мемориала "Владивостокская крепость" Натальи Ивановны ПОЛОЗОВОЙ, данный объект не может называться могилой, так как настоящие захоронения героев Хасана находятся... в стороне от мемориала, заросшие бурьяном и почти сравнявшиеся с землей! Об этом, кстати, свидетельствуют показания старожила Владивостока Влагенолия КЛИМЕНКО, присутствовавшего на похоронах. Борис Шадрин и Наталья Полозова резонно опасаются, что после открытия возрожденного мемориала медные трубы умолкнут и реальные могилы героев будут окончательно потеряны. Как была потеряна могила пограничника Е.А. ЛОСИЛКИНА, похороненного здесь же 25 октября 1938 года.

По последним данным, на кладбищах Владивостока покоятся 49 военнослужащих и добровольцев, принимавших участие в боях на озере Хасан и умерших от ран в госпиталях города Владивостока в 1938 году. Их фамилии известны, но где находятся могилы большинства из них - загадка.

Борис Шадрин и Наталья Полозова призывают не морочить головы грядущим поколениям и изменить официальное название объекта из "могилы" на "мемориал памяти", после чего увековечить на его постаменте фамилии всех сорока героев Хасана, похороненных во Владивостоке. Далее они предлагают узаконить землеотвод под мемориалом и провести поисковые работы на закрытом кладбище на полуострове Шкота для установления могил героев Хасана. Пока не поздно. Так как, по некоторым данным, на этот пустырь, буквально нафаршированный костями и черепами, положило глаз ДВ пароходство для строительства коттеджей.

Кстати, на Генеральном плане Владивостокского городского округа, раздел первый, выложенном на сайте администрации Владивостока, территория кладбища на полуострове Шкота указана как жилая! Хотя, согласно постановлению губернатора Приморского края № 34 от 02.02. 1998 года "Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра города Владивостока", на полуострове Шкота, выделенном в рекреационную зону еще в 1996 году, запрещено "строительство новых объектов, нарушающих условия визуального восприятия охраняемого ландшафта, исторической городской среды и памятников".

Между тем Владимиру Кучину все равно, какой статус у объекта. Для него главное - выполнить работу к сроку. Но как человек, неравнодушный к восстановлению исторической справедливости, он разделяет опасения Бориса Шадрина и Натальи Полозовой. Только искать и реанимировать могилы у него нет ни средств, ни полномочий.

Что же касается могил героев Хасана, если их еще можно спасти, то теперь слово за Управлением культуры Приморского края. Поскольку реально содействовать восстановлению памятников регионального значения, а не только декларировать свою "любовь к отеческим гробам" - прямая обязанность этой структуры.