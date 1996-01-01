Тихоокеанский флот отметил День ВМФ…

Для командующего Тихоокеанским флотом России Константина СИДЕНКО День ВМФ был первым в этой должности. И надо отметить, что парадно-показной экзамен Константин Семенович сдал на твердую "четверку".

Думали ли присутствующие на празднике высокие гости, в том числе из дальнего зарубежья и тысячи зрителей, что это был своего рода экзамен, нам не известно. Но то, что представление горожанам и гостям Владивостока понравилось, никто не берет под сомнение.

Единственно, что смазало дух праздника, так это несоответствие скромных возможностей водно-спортивной станции ТОФ тому наплыву желающих лично присутствовать на выходе Нептуна и зажигательных плясках чертей. Все это породило не только бестолковую возню при входе на станцию и чрезмерное рвение, но и порой неприкрытое хамство флотских парней и сотрудников милиции из оцепления. Стычки и скандалы происходили во время рассаживания зрителей. Нептун со свитой уже покинули твиндек "Барракуды", а на местах еще была слышна ругань в духе "вас тут не стояло!".

Рутинное и из года в год повторяющее действо на этот раз было отрепетировано и насыщено как никогда. В кильватерном строю две атомные подводные лодки "Омск" и "Кузбасс" придавали празднику особую значимость. Вкупе с красавцем флагманом "Варягом" они были как бальзам на сердце ветеранов флота, помнящих "стальную линию" кораблей и лодок.

Еще одной изюминкой прошедшего Дня ВМФ можно смело назвать то, как сценаристы и организаторы праздника прочувствовали текущий момент. Этот год для России - Год семьи, и какой военно-морской праздник без чествования флотских семей. Трогательно, со слезой Нептун поздравил и одарил флотские семейные пары, отмечающие в этом году "золотой" юбилей. Не были забыты и семьи молодые. Одной из них Нептун презентовал ключи. Правда, от чего - так никто на трибунах не понял. Будем надеяться, что от квартиры.