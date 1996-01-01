Комплекс по уничтожению биоотходов построили без взяток

В пятницу, 25 июля, во Владивостоке открылся Комплекс по уничтожению биологических отходов. В церемонии открытия нового предприятия принял участие глава Владивостока Игорь ПУШКАРЕВ.

Как сказал директор комплекса Анатолий БЕЛОЗЕРОВ, это единственное на территории России и стран ближнего зарубежья предприятие, такого высокого технологического уровня предназначенное для экологически безопасного уничтожения опасных и чрезвычайно опасных биологических и медицинских отходов.

У комплекса есть еще одна, по сегодняшним меркам, почти уникальная особенность: как сказал директор Анатолий Белозеров, при строительстве и многолетнем согласовании множества разрешительных документов на такой сложный объект дело обошлось без единой взятки на всех уровнях. Поверим на слово.